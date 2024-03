Exigen la paralización inmediata de las importaciones de productos frescos de Marruecos tras el segundo caso de fresas con hepatitis A

COAG de Andalucía considera «una auténtica burla» por parte de las administraciones públicas, Unión Europea, Gobierno de España y Junta de Andalucía, que haya saltado una nueva alerta sanitaria por presencia del virus de la hepatitis A en fresas importadas de Marruecos, por lo que exige la paralización inmediata de las importaciones de productos frescos, y en especial las fresas, del país alauita.

Concretamente, el pasado 15 de marzo en el sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), España detectó un segundo lote de fresas marroquíes infectadas con este virus, con calificación de riesgo serio y potencialmente grave, tan sólo 9 días después de notificar la primera.

Hay que destacar que fue el 7 de marzo cuando esta nueva partida de fresas entró en territorio español y se tomaron las muestras, liberándose posteriormente la mercancía sin esperar los resultados de la analítica, que llegó a comercializarse y a consumirse, presumiblemente, en Polonia, «lo que demuestra una vez más que el sistema no funciona, pues no evita los riesgos para los consumidores». Lo que, a juicio de esta organización agraria, «es vergonzoso e intolerable».

Por ello, COAG Andalucía exigió de nuevo -como ya hizo el 6 de marzo con la primera alerta por Hepatitis A- la paralización inmediata de las importaciones de fresas y otros productos frescos de Marruecos, ante la gravedad de las alertas sanitarias en las mercancías de este país. Hay que tener en cuenta que sólo se analiza un tanto por ciento mínimo testimonial y, además, de manera aleatoria.

“NO NOS PODEMOS QUEDAR CALLADOS, HEMOS DADO UN PASO ADELANTE Y LO HEMOS DENUNCIADO. LLEGAREMOS HASTA DONDE HAGA FALTA”

Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía, afirma «que no han atendido la demanda de esta organización y, por tanto, no han defendido la salud de los consumidores, ya que no se han tomado medidas y ha vuelto a ocurrir, permitiendo un auténtico atentado contra la salud pública, por lo que exige responsabilidades a todos los niveles, Unión Europea, Gobierno español y Junta de Andalucía».

En concreto, “reclamamos a la Unión Europea que ponga pie en pared al descontrol en la entrada de productos frescos de terceros países y se ponga en marcha una aduana común con un estricto protocolo de análisis de las mercancías que quieran entrar en territorio europeo. Asimismo, pedimos al Gobierno español que, de manera inmediata, ordene la paralización inmediata de las importaciones de productos frescos marroquíes hasta que se detecte el foco de la infección y, a la Junta de Andalucía, que informe con transparencia sobre esta nueva alerta sanitaria y detalle la trazabilidad y nombre de la empresa importadora y distribuidora, además de imponer las correspondientes sanciones”, explica.

Hay que destacar, asimismo, que COAG Andalucía ha sido la única entidad que ha denunciado públicamente «el entramado comercial en Andalucía en torno a las importaciones de Marruecos, que suponen una competencia desleal, y que hacen uso de todo tipo de artimañas y resquicios legales para especular con la alimentación sin ningún tipo de escrúpulo».

En este sentido, el secretario de organización de COAG Andalucía hace hincapié en que “no nos podemos quedar callados, hemos dado un paso adelante y lo hemos denunciado. Es ahora o nunca, porque además del riesgo para la salud y el fraude que se está cometiendo, está en juego el futuro de un tejido productivo que es motor socioeconómico de Huelva y de nuestra región. Y no lo vamos a permitir. Llegaremos hasta donde haga falta”.