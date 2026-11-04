Exigen el abono inmediato de los pagos compensatorios por daños por los ataques del lobo paralizados desde febrero de 2025 

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha exigido al consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, la resolución y abono inmediato de los pagos compensatorios por daños por los ataques del lobo que, de acuerdo a la organización, permanecen paralizados desde febrero de 2025.

UCCL ha afirmado en el escrito presentado a Pino que, tras la asunción de competencias por parte de esta Consejería en la presente legislatura, la situación de los ganaderos que conviven con grandes depredadores sigue siendo “insostenible”.

“A la difícil carga emocional y económica que supone la pérdida de cabezas de ganado, se suma el impago sistemático de las indemnizaciones reconocidas formalmente mediante resolución”, ha declarado en su escrito la organización.

UCCL ha recordado que los ganaderos continúan sin percibir las cuantías que les corresponden por ataques de lobo pese al compromiso expreso de la Consejería por desbloquear estas compensaciones en el Consejo Agrario celebrado el pasado 17 de julio.

“Asumir por parte del ganadero la pérdida de animales por ataques de lobo no es cuestión fácil, mucho menos si la pérdida patrimonial no es compensada en tiempo y forma, como está sucediendo”, denuncia la organización en el escrito.

Por todo ello, UCCL ha exigido a la Consejería de Agricultura a proceder al abono “inmediato” de los importes adeudados a los afectados o, en su defecto, a concretar de manera pública y urgente la fecha prevista para la efectividad de dichos pagos.