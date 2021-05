Exigen al Ministerio un presupuesto de 12 millones para combatir la plaga del Cotonet que afecta a todo el litoral mediterráneo

LA UNIÓ de Llauradors ha solicitado al Ministerio de Agricultura un presupuesto de 12 millones de euros que sirva realmente para combatir la plaga importada del Cotonet de Sudáfrica que afecta a la citricultura de la Comunitat Valenciana y que ha entrado ya por todo el litoral mediterráneo, al alcanzar también a Murcia y Catalunya.

Ante las negativas de la autorización excepcional del producto fitosanitario que más eficacia mostraba contra el Cotonet a base de Metil Clorpirifos y con la actual política de la Unión Europea de reducción del uso de fitosanitarios es necesario apostar por métodos naturales biológicos, pero con una inversión suficiente para luchar contra esta plaga. Teniendo clara que la única posibilidad real y viable hoy por hoy es una lucha más biológica, LA UNIÓ considera que habrá que reforzar los presupuestos en materia de sanidad vegetal de todas las Administraciones para poder implantar sistemas como las feromonas o la cría masiva y más rápida del parásito Anagyrus aberiae y un mayor número de sueltas.

“NO ES NORMAL QUE POR CULPA DE UNOS PROTOCOLOS DE IMPORTACIÓN DEMASIADOS LAXOS, EL SECTOR TENGA QUE INCREMENTAR LOS COSTES PRODUCTIVOS PARA LUCHAR CONTRA LAS PLAGAS”

En este sentido, LA UNIÓ indica que si se quiere ganar la batalla a las plagas de una forma biológica habría que destinar los recursos suficientes para reforzar la red pública de insectarios y de los centros de investigación, pues de lo contrario siempre se llegará tarde al control de las plagas antes de que ocasionen daños económicos irreparables a los agricultores.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho recientemente que hay que adoptar un plan integral frente a esta plaga mediante sustancias no tóxicas, a través de productos fitosanitarios alternativos, organismos de control biológico y métodos biotecnológicos de control poblacional mediante la feromona de la plaga. “Son palabras muy loables por parte de Planas aunque no se trasladan a la realidad, porque desconocemos cuánto dinero emplea el Ministerio en la lucha contra el Cotonet en todo el litoral mediterráneo y únicamente conocemos la apuesta de la Conselleria de Agricultura y de Diputación de Castellón para combatir la plaga, del Gobierno de España no sabemos si tiene presupuesto o no”, señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.

Peris afirma que “no es normal que por culpa de unos protocolos de importación demasiados laxos y un control deficiente en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) europeos que carecen de una unificación en los criterios de inspección, los agricultores tengamos que incrementar los costes productivos para luchar contra las plagas y afrontar una merma de cosecha, y ni Madrid ni Bruselas se den por aludidos a la hora de adoptar presupuestos suficientes para luchar contra el Cotonet, mientras que la Administración con menos recursos de todas, la Generalitat, sea quien haga frente con cada vez mayor inversión”.

LA UNIÓ sigue pensando que habrá que reclamar daños patrimoniales a las diferentes administraciones ante la introducción de plagas por deficiencias en los controles y en los protocolos existentes, pues los perjuicios son cada vez mayores para los productores quienes sin ser culpables se convierten en los principales perjudicados.

ESTE MARTES UNA WEBINAR SOBRE ESTE PROBLEMA



Precisamente, este martes 4 de mayo LA UNIÓ organiza un webinar gratuito sobre la incidencia y lucha contra el Cotonet de Sudáfrica en la citricultura en todo el litoral mediterráneo. Será a las 18 horas y se podrá seguir en directo por los canales de Youtube: https://bit.ly/2R35rCI y de Facebook: https://www.facebook.com/launiodellauradors de la organización.

Intervendrán en el webinar el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris y el jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura, Vicente Dalmau.