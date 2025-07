Exigen al Ministerio que asuma el coste extra de implantar el crotal electrónico que triplicará el coste por animal

La consejera cántabra de Ganadería, María Jesús Susinos, ha reclamado al Ministerio que sufrague el coste extra que tendrán que asumir los ganaderos para implantar el crotal electrónico en vez de un crotal convencional, como hasta ahora, a los animales nacidos desde el 1 de julio.

El Ejecutivo cántabro explica en un comunicado que Susinos ha hecho esta petición durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que ha pedido al ministro, Luis Planas, que «no se siga ahogando a los ganaderos», teniendo que asumir ahora un gasto adicional.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado el reparto total de 212 millones de euros entre las comunidades autónomas para intervenciones en el sector del vino y en sanidad animal y vegetal.

La consejera, que también ha participado en los consejos consultivos de Política Pesquera y Política Agraria para Asuntos Europeos, ha señalado que la implantación del crotal electrónico no debería recaer en los ganaderos, porque «aún no está aplicada en la mayor parte de los países de Europa, al no ser de obligado cumplimiento, y cuya obligación proviene del Ministerio».

«HABLAMOS DE CASI TRIPLICAR EL COSTE POR ANIMAL», LO QUE REPRESENTARÁ EN CANTABRIAUN DESEMBOLSO DE UNOS 300.000 EUROS

Susinos ha indicado al ministro que el coste del crotal convencional es de 1,13 euros, mientras que el electrónico asciende a 3 euros. «Hablamos de casi triplicar el coste por animal», ha rechazado Susinos.

Teniendo en cuenta que en 2024 se colocaron en Cantabria 96.500 crotales, los ganaderos de Cantabria «van a pasar de pagar 109.045 euros en crotales a 289.500 euros en los nuevos», ha lamentado.

Por este motivo, Susinos ha solicitado que el Ministerio asuma este «plus de dinero» por tener que implantar el crotal electrónico, que la Consejería ha estimado en 180.455 euros y que, a su juicio, pondría de manifiesto «que existe voluntad por parte del Gobierno de España».

Durante su intervención, la consejera ha aprovechado también para abordar la hoja de ruta marcada por el Ministerio sobre el relevo generacional en la actividad agraria, que ha definido como un reto para los territorios rurales y para toda la sociedad.

En relación con este tema ha solicitado que «se enriquezca» con las actuaciones que están haciendo las comunidades autónomas, dado que «es un problema de Estado que requiere de actuaciones concretas y conjuntas».