Exigen al Gobierno que no se esconda y dé la cara con medidas sanitarias de control y ayudas en la crisis sanitaria de la EHE

ASAJA de Ávila denuncia que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva días escondido sin dar la cara y plantear soluciones a los ganaderos afectados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, enfermedad que está causando unas grandes pérdidas económicas a los ganaderos de vacuno de prácticamente la totalidad del territorio español, por lo que reclaman medidas sanitarias de control y ayudas ante esta crisis sanitaria.

Hace ya casi un año, en concreto el 18 de noviembre de 2022, que el Gobierno de España tiene conocimiento de los primeros casos en España de la Enfermedad en el sur de la península «y en todo este tiempo no se le ha dado la importancia que esta grave enfermedad tiene, puesto que las pérdidas que provoca al ganadero son tremendas».

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa que se transmitida por mosquitos del género Culicoides, es decir por el mismo vector que otra vieja conocida como es la enfermedad de la Lengua Azul. La gran diferencia es que la Lengua Azul se conoce bien en el sector y se cuenta con vacunas frente a sus distintos serotipos como estrategia para su control y, en cambio, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica que históricamente ha circulado por América del Norte, Australia, Asia y África no lo había hecho antes en Europa, no existiendo vacunas autorizadas frente a ella en la UE.

RECLAMAN QUE INCLUYA A ESTA ENFERMEDAD EN EL PRÓXIMO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

Ante este panorama, lamentan que «el Gobierno conocía el escenario esperable, donde la enfermedad ha colonizado todos los territorios donde tiene actividad el mosquito Culicoides como las previsiones apuntaban, y no ha coordinado con las comunidades autónomas una verdadera respuesta eficaz frente a la enfermedad. Actualmente el ganadero se encuentra totalmente desamparado e impotente mientras contempla como el ganado se infecta provocando diversos cuadros sintomáticos principalmente en vacuno, con fiebre, decaimiento del animal, problemas para alimentarse y beber, pérdida de peso, abortos y en muchos casos muerte del animal. Los daños económicos son enormes, ya que a la muerte de algunos animales se unen los costes de los tratamientos farmacológicos que el rebaño requiere que alcanzan los 100 euros por cabeza, a lo que hay que sumar la incertidumbre de no saber cómo van a quedar fisiológicamente muchos animales una vez que padecen la enfermedad».

Por ello, ASAJA de Ávila demanda al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dé la importancia que requiere la dimensión que ha tomado la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica afectando prácticamente a la totalidad del territorio español, que no siendo un problema de salud pública si lo es para la viabilidad económica de las explotaciones, ya que las líneas de seguro agrario que a disposición del sector pone el Ministerio no tienen cobertura frente a esta enfermedad.

Por ese motivo ASAJA exige al Gobierno que articule medidas sanitarias de control y ayudas directas por los daños que esta enfermedad está provocando a las ganaderías afectadas, que incluya esta enfermedad en el próximo Plan de seguros agrarios y que, con celeridad, convoque una reunión al máximo nivel con las comunidades autónomas para coordinar y articular medidas de control frente a la enfermedad.