Exigen a las bodegas cumplir la Ley de la Cadena: la vendimia de uva para cava ya casi finalizada y aún no saben a qué precio la cobrarán

UPA-UCE Extremadura ha exigido que las bodegas de cava cumplan la Ley de la Cadena Alimentaria ya que muchos agricultores han terminado de entregar la uva y aún no saben a qué precio la cobrarán.

Desde la organización agraria señalan que la vendimia de uva para cava está finalizando en Extremadura y la producción se ha visto reducida por las olas de calor, al igual que el resto de producción de uva, entre un 15 y un 18% hasta ahora. “La uva está teniendo buena salida con un grado superior al año pasado, pero los agricultores nos están trasladando sus quejas debido a que no tienen precios, algo que va en contra de la Ley de la Cadena”, destacan desde UPA-UCE.

Por ello, UPA-UCE reclama a la Junta que actúe para impedir que las bodegas extremeñas sigan incumpliendo la ley. “No se puede consentir que un sector de éxito comercial y reconocido por los consumidores se convierta en un desastre para los agricultores por la codicia y falta de responsabilidad de unos pocos”, mantienen desde la organización agraria ante la grave situación de que aún no se sepa a qué precio la cobrarán.

Otro de los problemas que han afectado a la campaña de la vendimia ha sido la falta de mano de obra para la recolección que, como viene ocurriendo en otros sectores, también está condicionado la campaña debido a la dificultad para encontrar trabajadores.

Por otro lado, UPA-UCE señala que ya ha comenzado la recolección de uva tinta con una reducción importante de producción, grados más altos y precios similares a los del año pasado.