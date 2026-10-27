Exigen a la Junta de CyL la actualización del estudio de costes de producción de la leche de vaca: «El actual no recoge la situación real»

Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha exigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que actualice el estudio de costes de la leche, ya que el último del que se dispone solo alcanza datos hasta febrero de 2025, cuando estos costes clave han subido durante el presente año y «esto deja al sector en una situación de indefensión y desinformación frente a la industria en las renovaciones de los contratos lácteos».

La organización agraria denuncia que el último informe disponible elaborado de forma conjunta con la Universidad de Valladolid (UVa) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) «está desactualizado, ya que señala un coste medio anual en 2024 de 46,71 €/100 kg de leche SCM y un avance de los dos primeros meses de 2025 en 45,73 €/100 kg SCM, cifras muy por debajo del coste actual».

«Sin unos índices e informes de costes actualizados periódicamente por la administración regional, la transparencia que exige la Ley de la Cadena Alimentaria se convierte en papel mojado, dejando al ganadero sin un respaldo técnico oficial para negociar un precio justo en las entregas de leche», señala el responsable de vacuno de leche de UCCL, David Alonso Pérez.

UCCL insiste en que las seiscientas explotaciones de vacuno de leche que persisten en Castilla y León, concentradas principalmente en provincias como León (26%), Palencia (19%), Ávila (13%) y Zamora (13%) no pueden acudir a las mesas de negociación contractual sin cifras actualizadas a la realidad socioeconómica presente.

LOS COSTES DE PRODUCCIÓN CLAVES NO HAN DEJADO DE SUBIR

UCCL destaca que la situación del sector lácteo en 2026 es crítica. El precio medio de la leche pagada al productor es un 14% inferior a comienzos de año, mientras que costes de producción clave no han parado de subir. Entre ellos, destacan el aumento de un 6% en piensos, 10% en alfalfa, 52% en paja, 16% en veza, 22% en gasóleo o un 20% en electricidad.

La organización advierte sobre un aumento en el coste de producción medio de las ganaderías de vacuno de leche, que de media ya habría superado los 50 céntimos y se encuentra en ascenso. Teniendo en cuenta los costes de industria y distribución, UCCL recuerda que el precio integrado a los productores debe ser superior a los costes de producción para garantizar la sostenibilidad de la cadena de valor

En 2026 la falta de poder de negociación de los productores lácteos ya se ha visto patente, con una bajada progresiva de precios en un contexto de alza de costes. Así, previa a esta bajada, la viabilidad de la actividad lechera se ha venido resintiendo durante todo este año.

UCCL pone el foco en las recientes palabras del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Congreso, quien apostaba por no escalar precios mientras apelaba a la ley de la cadena alimentaria y que todos los eslabones de la cadena vendan a un precio superior a sus costes de producción.

Por ello, y «porque esta ley no funciona y la Administración sigue sin poner soluciones para que se cumpla», UCCL se manifestará, entre otras reivindicaciones, este 28 de octubre en Madrid con una gran tractorada.

Además, la organización agraria exige a la Consejería de Agricultura a publicar con carácter inmediato la actualización correspondiente a los costes de esta campaña y le exige garantizar un seguimiento continuo que aporte seguridad jurídica y transparencia al sector lácteo de la Comunidad.

UCCL recuerda, además, que a la labor económica de las granjas se suma el valor «insustituible» de la leche de vaca entera como alimento básico en la dieta y anima a la ciudadanía de la Comunidad a consumir leche de vaca entera.