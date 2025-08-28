Exigen a la Junta de Andalucía que haga control cinegético del zorro ante el aumento de ataques al ganado en el Altiplano de Granada

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG del Altiplano de Granada exige a la Delegación de Medioambiente de la Junta de Andalucía en la provincia que haga un control cinegético del zorro en el Parque Natural Sierra de Castril, ya que los ataques de zorros a ovejas se repiten año tras año, desde el 2023, llegando a desaparecer más de un centenar de animales.

En aquel año, cuando se denunció la desaparición de más de un centenar de animales, la respuesta de Medioambiente «fue de apoyo burocrático, pero los costes económicos tuvieron que ser asumidos por la asociación de ganaderos con el apoyo económico y de medios de ayuntamiento y sociedad de cazadores».

La administración se comprometió a que el año siguiente, en 2024, se haría um control cinegético del zorro que no se está haciendo desde 2013. Sin embargo, la organización agraria denuncia que «esta promesa no se ha cumplido y en 2024 se redujo un poco el ataque a corderos solo gracias a que los ganaderos aumentaron la presencia de perros mastines, aun así desaparecieron alrededor de 70 animales, y este año se vuelve a repetir la situación».

Para COAG Altiplano de Granada, consideran que es necesario que la Junta de Andalucía asuma sus competencias y lleve a cabo el control cinegético de esta especie, en lugar de cargar la responsabilidad en ganaderos y cazadores. “Los ganaderos somos los que cuidamos y protegemos el parque natural y no es de derecho que seamos maltratados de esta manera”, ha asegurado Clara Torreblanca, coordinadora del COAG Altiplano de Granada.