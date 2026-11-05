Exigen a la Junta andaluza y al Ministerio que se realicen inspecciones de oficio contra los contratos abusivos en el aceite de oliva

La organización agraria COAG ha pedido al Ministerio de Agricultura, a la Agencia de Control e Información Alimentarios (AICA) y a la Junta de Andalucía que hagan inspecciones de oficio y controlen los contratos a pérdidas que se están firmando en la venta de aceite de oliva.

COAG pide a estas instituciones que velen por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, «porque están obligando a los olivareros a firmar contratos asegurando que cubren los costes de producción y es mentira».

Francisco Elvira, responsable de Olivar de COAG y secretario provincial en Jaén, ha señalado en un video que ya hay aceituna en el olivar de secano que está negra por el estrés hídrico, por la falta de lluvia en meses tan críticos como el de septiembre y octubre, y que se va a quedar en el árbol porque «no se cubrirán los costes de producción».

Asimismo, ha explicado que esta aceituna que está ya negra tiene una falsa maduración y rendimientos de un 10%, lo que quiere decir que hacen falta diez kilos de la misma para fabricar un kilo de aceite de oliva virgen extra.

«En estos momentos se está pagando en origen el aceite de oliva virgen extra a poco más de 3 euros, y con ello no se cubren los costes de producción, por lo que no se está cumpliendo la Ley de la Cadena en los contratos que se están firmando», según Elvira.

El responsable de COAG ha pedido al Ministerio de Agricultura y a la Agencia de Control e Información Alimentarios (AICA), encargada de que se cumpla la Ley de la Cadena, que actúen de oficio.

Y a la Junta de Andalucía, con competencias en inspección y control, que controle los contratos que se están haciendo para evitar «la extorsión continua a la que nos están sometiendo a los agricultores».