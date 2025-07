Exigen a la Junta andaluza un plan de choque y un plan de ayudas para todos los ganaderos afectados sin excepción ante la lengua azul

Asaja Córdoba lamenta la injusta situación por la que están atravesando los ganaderos afectados por la enfermedad de la lengua azul, especialmente los de ovino-caprino de carne y leche y los de vacuno de leche, por lo que pide que se habilite un plan de ayudas para todos los ganaderos afectados sin excepción.

Desde Asaja se quiere destacar que la lengua azul es una enfermedad que no afecta a las personas, pero que tiene graves repercusiones para los animales, por muerte, debilidad extrema, falta de producción láctea y que provoca numerosos abortos, lo que tiene dramáticas consecuencias económicas para los ganaderos.

Se han confirmado explotaciones positivas a lengua azul en diversas zonas, la mayoría con el serotipo 8, salvo algunas del serotipo 3 al no estar vacunadas en estos casos. Este hecho pone de manifiesto la eficacia de la campaña realizada por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía de la vacunación frente al serotipo 3 realizada a finales del pasado año, ya que el resto de explotaciones vacunadas no han mostrado infección por dicho serotipo.

Por ello, se hace necesario activar un plan de choque para que se vacune toda la cabaña ganadera en el momento sanitario oportuno frente a los cuatro serotipos circulantes (1, 3, 4 y 8), así como aplicar medidas de desinsectación para controlar al vector transmisor del virus.

Este plan de choque es fundamental para facilitar los movimientos comerciales a nivel nacional e internacional y es especialmente relevante su aplicación en el ganado ovino, caprino y vacuno lechero, dado el impacto directo que está teniendo la enfermedad en la producción láctea.

Un motivo fundamental para activar este plan de choque es la evolución de la enfermedad en las últimas semanas y el previsible aumento de la actividad del vector en los próximos meses que incrementa la probabilidad de diseminación del virus.

PIDEN QUE SE HABILITE UN PLAN DE AYUDAS PARA TODOS LOS GANADEROS AFECTADOS SIN EXCEPCIÓN, QUE LES COMPENSE LAS ENORMES PÉRDIDAS

Asaja considera que es necesario una profunda reflexión sobre la gestión de la sanidad animal en Andalucía y España, pues los hechos están demostrando que, después de muchos años de planes de erradicación de enfermedades, los resultados no son los que deberían obtenerse, no sólo con la lengua azul si no con otras enfermedades como la tuberculosis.

Por otro lado, Asaja solicita, tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta de Andalucía, responsables últimos de la gestión de la sanidad animal, que habiliten un plan de ayudas para todos los ganaderos afectados sin excepción, que les compense las enormes pérdidas que están teniendo por el desarrollo de esta enfermedad.

No puede olvidarse que el sector del ovino está perdiendo cabaña ganadera año tras año por falta de rentabilidad, por falta de mano de obra y por falta de relevo generacional. La lengua azul puede ser la puntilla que deje al sector en mínimos por falta de rentabilidad.

Por último, Asaja recuerda a los ganaderos la importancia de la vacunación contra los serotipos de lengua azul en el momento sanitario oportuno. Asimismo, se recuerda la importancia de que comuniquen las sospechas de cualquier enfermedad e informen del número de animales muertos, en su caso, y otros posibles efectos de la enfermedad como abortos, etc. Dichas comunicaciones van a ser la base de las posibles alegaciones por causas de fuerza mayor en las solicitudes de diferentes ayudas PAC relacionadas con animales y, en general, de posibles ayudas que, en su caso, decidan convocarse para paliar daños.