Exigen a la Junta andaluza a “que actúe ya” contra el “atasco administrativo” que tiene en sus direcciones y servicios generales

ASAJA Cádiz ha instado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a que “actúe ya” contra el enorme atasco administrativo que tienen en sus direcciones y servicios generales, “donde se acumulan cientos de expediente de solicitudes de ayudas y otros trámites”, enviados por las Delegaciones provinciales “que sí hacen su trabajo en tiempo y forma”, pero que, al remitirlos a Sevilla “todo se paraliza”.

ASAJA Cádiz indica además que el cuello de botella administrativo se encuentra “en el Servicio de Medio Ambiente; en la Dirección General del Medio Natural (encargada de las ayudas forestales y contra incendios); la Dirección General de Recursos Hídricos, y en Agricultura en el Servicio de Modernización de Explotaciones Agrarias”.

ASAJA Cádiz advierte “que lo que ocurre es un secreto a voces” y que “tanto en Medio Ambiente como en el Área de Modernización siguen al frente algunos técnicos que no funcionan, y que son exactamente los mismos que tampoco funcionaban antes. En una empresa privada no durarían ni un minuto porque provocan retrasos de meses y años que están causando mucho daño al sector”.

ASAJA Cádiz asevera que “pese a que en la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible son conscientes del problema de este atasco administrativo, no hacen nada, y son los agricultores y ganaderos los que padecen las consecuencias de la inactividad administrativa y de la falta de voluntad política de quienes tienen la responsabilidad de gestionar”. Asimismo, ASAJA Cádiz quiere dejar muy claro “que las Delegaciones provinciales h acen perfectamente su trabajo en estas áreas: es cuando los expedientes llegan a Sevilla cuando se quedan durmiendo el sueño de los justos”.

En Medio Ambiente “tuvimos que esperar 7 años para que se convocaran las ayudas forestales, desde 2012 a 2019, y para más inri llevamos un año y todavía no se ha publicado la resolución definitiva de las ayudas”. Los trabajos están sin poder ejecutarse” con una inversión de 106 millones de euros paralizada que no se invierte en unos montes que llevan sin apoyo público y sin limpiar ocho años. El despropósito administrativo es tal “que tampoco se atiende la solicitud de actas de no inicio de las ayudas que han pedido los beneficiarios provisionales para poder acometer los trabajos, a pesar de hacerlo sin garantía de que le concedan las mismas, y la justificación que nos dan es que carecen de personal suficiente para hacer visitas de campo y que tampoco pueden por la excusa del Covid-19”. También de Medio Ambiente dependen las ayudas contra incendios, “que llevan ya dos años sin resolución definitiva. Un auténtico desastre”.

“SE ESTÁN COMETIENDO LOS MISMOS ERRORES DEL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO ANDALUZ. HAY QUE SER MÁS SERIOS EN TODO ESTO”

En la Dirección General de Recursos Hídricos “el problema de este atasco administrativo, reconocido por la Consejería, es que no tienen personal suficiente para atender las solicitudes y tardan una eternidad en resolver cualquier trámite solicitado. Y que no tengan personal no es una excusa para no funcionar”.

En cuanto a Agricultura, “el Servicio de Modernización de Explotaciones es un auténtico despropósito”. ASAJA Cádiz enumera que “sólo han convocado, en todo el marco presupuestario 2014/2020, una única vez las ayudas de modernización. Fue en junio de 2016 y no se resolvieron definitivamente hasta el 31 de agosto de 2018. A mediados de 2019 empezaron a pagar las mismas a los beneficiarios. Pues bien, el actual equipo de gobierno de la Junta de Andalucía lleva casi dos años al frente y aún no las han convocado”.

ASAJA Cádiz considera que todo es “una autentica tomadura de pelo”. La primera fecha anunciada para convocar era a finales de 2019; luego, en marzo de 2020; por escrito, el jefe de servicio de Modernización de Explotaciones indicó que sería ya en julio de 2020. “Estamos a octubre, casi noviembre, y nos acaban de comunicar que todo está listo a falta de homologar los nuevos formularios. Es decir, acumulando más de un año de retraso, nos dicen que los agricultores andaluces dependen de que la Junta de Andalucía homologue ahora un formulario propio”.

Para ASAJA Cádiz, todo esto se resume “en que la Consejería de Agricultura sigue haciendo aguas por los mismos sitios de siempre y con el mismo mal funcionamiento en estas Direcciones Generales que ya condenaron al gobierno anterior, al menos de cara a los agricultores y ganaderos. Se están cometiendo los mismos errores del anterior equipo de gobierno andaluz. Hay que ser más serios en todo esto. El campo, hoy más que nunca, necesita seguridad y respuestas, se siente engañado y ya no aguanta más”.