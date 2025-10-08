Exigen a la CE que inspeccione el mecanismo de tratamiento en frío de Sudáfrica tras detectar de nuevo falsa polilla en sus naranjas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a la Comisión Europea que emprenda una revisión exhaustiva al mecanismo de tratamiento en frío que está realizando Sudáfrica y, en su caso, tome medidas drásticas, como el cierre de las fronteras comunitarias a los cítricos del país tercero, para prevenir la introducción y propagación de esta peligrosa plaga de cuarentena que afecta a multitud de cultivos y especies arbóreas.

La Comisión Europea notificó en el pasado mes de septiembre la detección de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en naranjas procedentes de Sudáfrica, a pesar de que estos cargamentos están obligados por la legislación comunitaria a mantener durante el trayecto en barco un tratamiento en frío que, cumpliendo los requisitos estipulados, elimina toda posibilidad de presencia de esta plaga de cuarentena.

Esta detección de falsa polilla en naranja sometida a tratamiento en frío demuestra que, como ha denunciado AVA-ASAJA en reiteradas ocasiones, «el mecanismo de tratamiento en frío que se aplica en las exportaciones de Sudáfrica se está haciendo incorrectamente, ya que los sensores solo captan la temperatura en el ambiente del contenedor pero no en la pulpa de la fruta, que es la necesaria para erradicar la plaga».

Además, teniendo en cuenta que, según un estudio de la Comisión, únicamente el 0,0082% de las importaciones, 82 de cada millón, son sometidas a controles físicos, AVA-ASAJA advierte de que si se ha detectado un cargamento infestado de falsa polilla, seguramente habrá más que han entrado a Europa.

UNA NUEVA DETECCIÓN ESTE AÑO DE MANCHA NEGRA

Este caso se suma en 2025 a otra detección de la misma plaga en pomelos de Sudáfrica en junio, por lo que AVA-ASAJA reclama que el tratamiento en frío, aplicado correctamente, se extienda a otras especies citrícolas que son susceptibles de propagar la falsa polilla.

En septiembre Sudáfrica también sumó tres detecciones más de mancha negra de los cítricos (Phyllosticta citricarpa), concretamente en naranjas y pomelos. En lo que llevamos de año, el país sudafricano ya acumula un total de 16 interceptaciones de cítricos infestados de esta enfermedad de cuarentena.

AVA-ASAJA insiste en que «los reiterados incumplimientos de Sudáfrica socavan la seguridad fitosanitaria europea» y reclama a la CE que «salga de su vergonzosa pasividad para cerrar las fronteras a países terceros como Sudáfrica que no quieren o no pueden garantizar que no van a continuar introduciendo más plagas a Europa, como el cotonet de Sudáfrica (Delottococcus aberiae) o el trips de Sudáfrica (Scirtothrips aurantii)» que ya entraron y nos están causando tantos daños».

EL RIESGO FITOSANITARIO DE MERCOSUR

AVA-ASAJA condena asimismo «el alarmante riesgo de entrada de plagas y enfermedades de cuarentena» que entrañan las importaciones citrícolas de los países del Mercosur, justo cuando la Comisión ha iniciado el proceso de ratificación de un tratado comercial entre la UE y Mercosur. Uruguay sumó en septiembre cuatro interceptaciones del cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri) en cargamentos de limones, así como una detección de mancha negra en naranjas. Por su parte, a Brasil le interceptaron dos casos más de Xanthomonas citri en sus envíos de limas.

AVA-ASAJA advierte a la Comisión de que el acuerdo que quiere impulsar con Mercosur «no debe dar ni un paso más mientras estos países terceros no sean capaces de garantizar la seguridad fitosanitaria de sus exportaciones a Europa. Ya supone un tratado perjudicial debido a la falta de reciprocidad en producciones tan sensibles como los cítricos, el arroz y la ganadería. Si además va a incrementar la amenaza de nuevas plagas y enfermedades de cuarentena, sobran razones para oponerse a un tratado nefasto para los productores y consumidores europeos».