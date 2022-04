Exigen a Agricultura que suspenda la tala de almendros y se dé paso a la investigación en el Biovexo Xylella Forum

El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido a la Conselleria de Agricultura que abandone la estrategia de tala de almendros sanos con la que afronta la plaga de Xylella fastidiosa que sufre la provincia desde 2017. Lo ha hecho en la apertura del Xylella Forum, organizado por el proyecto Biovexo en el Hotel Maya de Alicante, donde se han reunido expertos de investigaciones públicas y privadas para analizar soluciones para esta plaga que se extiende por olivos y almendros de España, Italia, Portugal y Francia.

En la primera rueda de prensa de la jornada, el responsable técnico de ASAJA para el proyecto Biovexo, Manuel Lucena, ha explicado que «la propagación de Xylella ha aumentado rápidamente en el sur de Europa, arrasando campos de olivos y almendros sin que haya una solución que contenga la plaga». Una situación que «pone en riesgo la sostenibilidad económica y sociocultural europea». «En Biovexo investigamos biopesticidas de alto rendimiento que combaten la bacteria y el vector», ha explicado el especialista de la organización agraria.

El presidente de ASAJA Alicante en su intervención ha acusado a la Generalitat de haber «cercenado» la investigación y la experimentación científica y no contemplar el paso de la erradicación a la contención después de cinco años destruyendo la zona con la tala de almendros. No obstante, Andreu celebró en la apertura «que cinco años después por fin podamos debatir sobre otras soluciones y podamos discutir sobre Xylella desde la perspectiva de la investigación, de la sanidad vegetal, de la ciencia, de las soluciones fitosanitarias».

El dirigente agrario ha criticado duramente la actuación de la Conselleria de Agricultura en el territorio alicantino. «La actuación ha sido, cuanto menos, desleal con los agricultores afectados. Una gestión basada en la opacidad, en la falta de empatía y en la nula información. Una gestión que ha destruido 177.000 almendros y ha acabado con los almendros de secano de tres comarcas del norte de Alicante», ha proseguido.

La estrategia de arranque y trituración de todos los árboles en un radio de 50 metros desde el ejemplar afectado que sostiene desde hace cinco años la Conselleria de Agricultura ha demostrado que «está siendo peor el remedio que la enfermedad», según Andreu. Ea tala de almendros ha producido «daños irreparables en el medio ambiente, el paisaje, el turismo, la economía local y ha fomentado la la despoblación», lo que la convierte en «una estrategia fallida» según ha afirmado el dirigente agrario.

Andreu ha finalizado su intervención denunciando el «trasfondo económico» de esta estrategia. «Uno de los motivos que pesan para que la conselleria no tome la decisión de pasar a la contención», la medida que permite conservar ejemplares afectados para su estudio, «es que la UE aporta fondos para el plan de erradicación y no para el plan de contención, que tiene que ser asumido con recursos propios de la administración autonómica», ha subrayado el presidente de ASAJA Alicante.

MEJORES DATOS Y MÁS TRANSPARENCIA



En la mesa redonda prevista para las 18.45 horas intervendrán también por parte de ASAJA Alicante la técnico Tere Alemany y Francisco Javier Molines, miembro de la junta directiva de la organización y de la Asociación AXFA (Afectados Xylella Fastidiosa Alicante).

Al inicio del foro, Alemany ha avanzado que su intervención reclamará más detalles sobre los estudios de infectividad por especies que facilita el organismo del Consell. «Nos dan unos datos basados en 71.340 muestras de la zona afectada, diciendo que 55.000 pertenecen a cultivos y 17.000 al medio natural pero sin desglosar si las muestras se han tomado en almendro, olivo, albaricoque o cerezo». Asimismo, la técnico de la organización reclamará «los resultados del estudio de inoculación de hace dos años para ver si han encontrado alguna variedad más resistente».

Molines avanza que defenderá la búsqueda de estas excepciones como futuro de la almendra alicantina. «La solución pasa por encontrar almendros resistentes. Nadie quiere sembrar olivo porque el precio es muy bajo y el algarrobo no se adapta bien al clima de la Montaña», explicó antes de su intervención. El también alcalde de Tárbena expuso sus sospechas de que la información recibida por las autoridades regionales sea una foto incompleta de la plaga. «Al principio se dijo que los insectos eran los vectores, pero sólo un 3% de esas especies de insecto están afectados y no pueden infectar 200.000 almendros. Otra cosa que se dijo es que la Xylella puede venir de plantas ya infectadas o de injertos. Injertos no se hacen y todos los árboles provienen de viveros de la costa mediterránea, pero luego resulta que sólo hay Xylella aquí. No puede ser», reflexiona el representante de AXFA.

La mesa redonda se celebrará entre agricultores, investigadores y técnicos agrarios tras los paneles de análisis de situación y exposición de resultados de soluciones fitosanitarias.