Excelentes resultados de los ensayos de agricultura de precisión con drones para la modernización de las explotaciones agrícolas gaditanas

COAG- Cádiz ha seguido avanzando en el desarrollo del proyecto de ‘Mejoras Tecnológicas para la Agricultura Gaditana’ que arrancó en 2023, en el que aplica la tecnología de drones para la modernización de las explotaciones agrícolas de la provincia de Cádiz.

El ensayo, financiado por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz y que se ha desarrollado en la Campiña de Jerez, ha consistido en utilizar un dron provisto de cámara multiespectral que realiza un barrido diagonal o mapeo en el cultivo de entre 400 y 600 fotografías a una altura de 40 m.

Las imágenes son procesadas con un programa específico y se generan mapas de colores con diferentes índices multiespectrales como NDVI, NDRE, MACARI. Las celdas o imagen más pequeña que se obtiene en las fotografías tienen una superficie de 4,5 cm2 aproximadamente, lo que aporta información detallada sobre el estado tanto fisiológico, como fitosanitario del cultivo.

Semanalmente, el técnico de COAG Cádiz ha comprobado en campo la correlación entre las imágenes obtenidas en los mapas de color y las posibles enfermedades, plagas o carencias en el cultivo.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se han realizado tratamientos selectivos, con el dron pulverizador, aumentando o disminuyendo la dosis de los nutrientes según la zonificación obtenida con el análisis de los índices multiespectrales. Asimismo, en el Recinto Experimental se han aplicado productos con extractos vegetales y abonos naturales que se pueden aplicar en producción ecológica.

Los principales resultados obtenidos en esta iniciativa para la modernización de las explotaciones agrícolas, en comparación con el Recinto Testigo, han sido: mayor resistencia a las plagas y enfermedades; mayor resistencia al estrés hídrico; ahorro del 65% en el agua utilizada para los tratamientos; ahorro del 33% en aplicaciones con productos fitosanitarios de síntesis; mayor peso de la producción 0,6%; aumento de la rapidez de toma de decisiones. Además, con las imágenes multiespectrales se ha detectado fallos en el sistema de riego que han podido subsanarse con rapidez.