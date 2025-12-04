Euskadi se adelanta a la futura Ley de Suelos de la Unión Europea con una red de monitorización pionera con análisis de ADN

El suelo es un recurso esencial para la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y la regulación de procesos ambientales como el ciclo del carbono o el almacenamiento de agua. Sin embargo, en Europa su estado de salud presenta signos de deterioro derivados de la erosión, la pérdida de materia orgánica, la contaminación difusa o la intensificación de determinados usos. A ello se suma la falta de información homogénea y comparable entre regiones, que dificulta conocer con precisión la magnitud de estos problemas y orientar políticas eficaces de gestión sostenible.

Ante esta necesidad, el Consejo de la Unión Europea (UE) ha establecido un marco normativo común para evaluar la salud del suelo en todos los Estados miembros. La nueva Directiva de Vigilancia del Suelo define cómo deben seleccionarse los puntos de muestreo, qué descriptores deben medirse y qué metodología debe aplicarse para obtener datos comparables a escala europea, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de vigilancia capaz de ofrecer diagnósticos fiables que permitan garantizar que todos los ecosistemas del suelo de la UE estén en buen estado de salud para 2050.

Para dar respuesta a este reto y conocer el estado real de Euskadi sin esperar a la transposición oficial de la norma, Neiker se ha anticipado aplicando ya el marco metodológico propuesto desde Bruselas. El diseño de esta red de monitorización, realizado en 2024 en colaboración con OpenGeoHub Foundation, ha permitido al centro identificar 400 puntos estratégicamente distribuidos para captar la variabilidad regional de Euskadi basándonos en variables climáticas, edáficas y del paisaje.

“Como primer paso de este despliegue, durante este otoño se ha llevado a cabo un muestreo piloto en 60 puntos de tierras de cultivo, principalmente cereal, viñedos y huertas, validando la metodología sobre el terreno gracias a la colaboración de los propietarios”, explica Pilar Merino, responsable del Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Neiker.

LA BIOLOGÍA COMO INDICADOR

La principal innovación de esta normativa, y de la red que despliega el centro, es que la salud del suelo deja de evaluarse exclusivamente mediante parámetros físicos y químicos para incorporar, de forma obligatoria, los descriptores biológicos.

Este enfoque reconoce el papel crucial de la biodiversidad edáfica, como bacterias y hongos, que reacciona rápidamente a los cambios ambientales y es responsable de funciones vitales como la disponibilidad de nutrientes, la descomposición de materia orgánica o la degradación de contaminantes.

Con el fin de analizar esta biodiversidad oculta, Neiker aplica técnicas avanzadas como el amplicon sequencing o metabarcoding, que permite extraer y secuenciar el ADN de las muestras de suelo para identificar los organismos presentes, permitiendo detectar una inmensa variedad de especies que no sería posible identificar mediante los cultivos de laboratorio tradicionales.

Uno de los mayores retos para aplicar estas mediciones a gran escala reside en la falta de métodos estandarizados para evaluar la biodiversidad, a diferencia de lo que ocurre con los análisis físico-químicos tradicionales donde los protocolos están más estandarizados. Para solucionar esta variabilidad y permitir la creación de datos armonizados, el centro participará el próximo mes de febrero en una reunión estratégica en la sede del JRC (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea) en la ciudad italiana de Ispra, donde se trabajará para consensuar la metodología que posteriormente podrá ser utilizada a nivel nacional.

UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PARA EL SECTOR

Esta labor de vigilancia no implica nuevas obligaciones ni cargas administrativas para el sector agrícola, ya que la red se plantea como un servicio de apoyo que proporcionará un diagnóstico continuo y fiable sobre la evolución de los suelos de Euskadi.

“Esta información facilitará la toma de decisiones basada en la evidencia, permitiendo la definición o análisis de efectividad de políticas agrarias y de desarrollo rural, de mitigación y adaptación al cambio climático, incluso de salud humana”, apunta Lur Epelde, investigadora del Departamento de Conservación de Recursos Naturales de Neiker.

Asimismo, los datos recopilados por el centro abrirán nuevas vías de investigación y sinergias, como la posibilidad de aportar información al grupo de trabajo sobre contaminantes sintéticos persistentes (PFAS) o el desarrollo de proyectos para monitorizar genes de resistencia a antibióticos en el medioambiente.