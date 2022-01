Europa sigue de espaldas al campo: Retira los aranceles existentes a las importaciones de arroz de Camboya y Myanmar

El presidente de APAG Extremadura Asaja ha mostrado su preocupación por la retirada, este mes de enero, de los aranceles existentes a las importaciones de Camboya y Myanmar, lo que puede afectar muy gravemente al sector arrocero extremeño.

En concreto, estos dos países asiáticos han empezado a beneficiarse del régimen comercial «Todo menos armas» de la Unión Europea que permite un acceso al mercado comunitario sin aranceles a países en desarrollo para todos sus productos, excepto armas y municiones, algo que no se comparte, por lo que el dirigente agrario ha pedido que «se prorroguen los aranceles a Camboya y Myanmar».

Según Metidieri, estos países asiáticos se benefician de un régimen que no debería aplicarse, puesto que han estado en el punto de mira por sus ataques al sistema democrático y a los derechos humanos. No parece lógico, ha señalado Metidieri, que se premie a unos países que no cumplen con unos mínimos y que ya tuvieron sanciones por ese mismo motivo.

El dirigente agrario ha recordado que tanto Camboya como Myanmar son grande exportadores de arroz, lo que supone una gran competencia para el producto extremeño. Sus exigencias de trazabilidad y sus costes no son comparables con los nacionales, «lo que supone una competencia desleal que irá a más, con el incremento de los costes de los insumos y la previsible subida de la cuota de autónomos».

El sector arrocero es vital para Extremadura puesto que cuenta con una superficie de 21.382 hectáreas, lo que representa casi el 25% del total nacional. La producción total llega a algo más de 160.000 toneladas. En definitiva, se ha pedido a Europa que defienda los productos extremeños, españoles y de la Unión manteniendolos los aranceles existentes.

Este enfado extremeño no es único en España, ya que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) también viene reclamando a la Unión Europea que suspenda el acuerdo comercial EBA (‘Todo menos armas’) que mantiene con Myanmar y Camboya, por el cual concede ventajas a sus importaciones de arroz, con graves consecuencias que siguen amenazando con acarrear las importaciones asiáticas sobre el sector arrocero europeo.