Europa quiere que la PAC incluya un ‘paquete de inicio’ que facilite a los jóvenes agricultores a establecerse incluyendo un pago único de hasta 300.000€

El documento que ha presentado Bruselas a los Estados para impulsar el relevo generacional incluye una exigencia a los países de la UE para introducir en la PAC posterior a 2027 un «paquete de inicio» que facilite a los jóvenes agricultores establecerse en el sector mediante una serie de medidas, incluido un pago único de hasta 300.000 euros, acceso a instrumentos financieros, a formación y asesoramiento con financiación de la PAC.

En ese documento, también se aboga por una mejor focalización de los fondos a favor de los jóvenes agricultores y por trabajar con el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar sistemas de garantías y/o subsidios a las tasas de interés para facilitar el acceso a la financiación. Asimismo, se desarrollará un observatorio europeo de la tierra para aumentar la transparencia en ese ámbito.

«Esto ayudará a los agricultores a acceder a la tierra disponible, apoyar la sucesión de explotaciones agrícolas, informar las políticas y evitar la especulación con las tierras, facilitando a los nuevos agricultores empezar su actividad», expuso Bruselas.

En una rueda de prensa, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, añadió que dentro de este ‘paquete de inicio’ también se quiere crear «una plataforma de mentores» que reúna a los agricultores que se van a retirar y a quienes aspiran a trabajar la tierra.

PLANTEAN CREAR UN ERASMUS AGRARIO Y MEDIDAS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA EN ÁREAS RURALES CON AYUDAS PARA QUE PUEDAN TENER REFUERZOS SI CAEN ENFERMOS O SE VAN DE VACACIONES

Igualmente, la Comisión Europea precisó que se integrarán en el denominado ‘Semestre Europeo’, el ciclo de coordinación de las políticas económicas y sociales de los países, «aspectos relevantes sobre el relevo generacional en materia de sucesión, integrar las reformas de las pensiones, la jubilación y la transferencia de explotaciones agrícolas en los marcos de la política nacional para facilitar la sucesión oportuna, y la movilidad de la tierra».

Por otro lado, se invitará a los jóvenes agricultores a participar en el programa Erasmus para jóvenes empresarios, «de modo que puedan aprender buenas prácticas agrícolas en el extranjero o diversificar sus ingresos aprendiendo de otros sectores», señaló la CE.

Del mismo modo, se busca promover las buenas condiciones de vida en las áreas rurales al tiempo que se apoya el desarrollo local y la implicación de los jóvenes y las mujeres.

También se plantea cofinanciar un servicio para sustituir a los agricultores durante su enfermedad, vacaciones o etapas en las que proporcionan cuidados, con el objetivo de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

«La estrategia está diseñada para ser implementada en niveles múltiples interconectados: mediante la actual y la futura PAC, políticas complementarias de la UE, acciones lideradas por los países de la UE en áreas como acceso a la tierra, fiscalidad, educación, pensiones e iniciativas de las partes interesadas», expuso el Ejecutivo comunitario.