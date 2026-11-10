Europa fracasa con el Paquete Ómnibus, que no va a cumplir sus expectativas y piden una mayor firmeza en la simplificación normativa real

Unión de Uniones, en el marco de la Mesa de Sanidad Vegetal celebrada en el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación la semana pasada, denuncia la falta de avances reales en materia de sanidad vegetal y critica que el paquete Ómnibus de simplificación normativa de la Unión Europea se haya quedado en un mero lavado de cara, sin abordar los problemas estructurales que afectan a la competitividad del sector agrario.

Unión de Uniones ha expresado su malestar ante las trabas normativas y administrativas que siguen dificultando tanto la autorización de productos fitosanitarios como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, especialmente los drones, a las explotaciones agrícolas. La organización considera que las exigencias planteadas en el ámbito europeo, junto con la falta de una respuesta suficientemente firme por parte del Ministerio, están impidiendo avanzar hacia una agricultura más eficiente, competitiva y sostenible.

En este sentido, la organización lamenta que las recomendaciones recogidas en el informe Draghi, que apuntaban a la necesidad de reducir las cargas burocráticas y reforzar la productividad y competitividad de la economía europea, apenas se hayan traducido en medidas efectivas para el sector agrario. A su juicio, el paquete Ómnibus, que debía representar un avance hacia la simplificación administrativa, ha terminado diluido entre nuevas exigencias y procedimientos que mantienen las dificultades existentes.

Unión de Uniones recuerda que los agricultores necesitan disponer de herramientas eficaces para prevenir y combatir las plagas y enfermedades que afectan a sus cultivos. La falta de soluciones fitosanitarias adecuadas, derivada en muchos casos de las dificultades regulatorias para autorizar nuevas sustancias o usos, compromete la capacidad productiva de las explotaciones y pone en riesgo la soberanía alimentaria europea.

La organización considera, además, especialmente contradictorio que la Unión Europea imponga importantes restricciones a sus propios productores mientras permite la entrada de alimentos procedentes de terceros países en los que se utilizan materias activas cuyo uso está prohibido en territorio comunitario. Unión de Uniones califica esta situación de hipócrita y advierte de que genera desigualdades competitivas entre los agricultores europeos y los productores de terceros países.

LOS DRONES, OTRA OPORTUNIDAD FRENADA POR LA BUROCRACIA EUROPEA

Unión de Uniones también ha cuestionado que la aplicación de productos fitosanitarios mediante drones siga encuadrándose dentro de la normativa relativa a los tratamientos aéreos, lo que supone someter esta tecnología a procedimientos de autorización especialmente complejos.

Según advierte Unión de Uniones, las actuales trabas regulatorias podrían retrasar alrededor de cinco años la implantación efectiva de esta tecnología en el campo, impidiendo que los agricultores puedan beneficiarse de herramientas que ya representan una oportunidad para modernizar sus explotaciones.

Unión de Uniones insiste en que la transición hacia una agricultura más sostenible debe ser compatible con la viabilidad económica de las explotaciones y con la necesidad de mantener la capacidad productiva europea. La organización defiende que los objetivos medioambientales no pueden alcanzarse a costa de limitar las herramientas disponibles para los agricultores sin ofrecer alternativas eficaces.

Por todo ello, Unión de Uniones reclama al Ministerio de Agricultura que defienda con mayor firmeza ante las instituciones europeas una simplificación normativa real, que agilice las autorizaciones fitosanitarias, facilite la incorporación de tecnologías como los drones y garantice unas condiciones de competencia equitativas frente a las importaciones de terceros países.

La organización concluye que Europa no puede exigir a sus agricultores que produzcan de forma más sostenible y competitiva mientras les impide acceder a las herramientas necesarias para conseguirlo.