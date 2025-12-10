Estiman que la reciente cosecha de pistacho en España dobló a la de hace un año y se situó entre las 8.000 y 10.000 toneladas

Víridi Horizons, el operador vertical español del sector del pistacho, estima que la cosecha española de 2025 se situó entre las 8.000 y las 10.000 toneladas, frente a unas 5.000 toneladas aproximadamente en 2024, lo que supone prácticamente duplicar la producción en un solo año.

Según Víridi Horizons, este incremento responde, sobre todo, a la entrada en producción de nuevas plantaciones y a la progresiva maduración de las ya existentes.

En España habría ya alrededor de 80.000 hectáreas plantadas, de las que en torno a la mitad están produciendo, pero aún lejos de su techo de rendimiento. “Muchas fincas se encuentran en años tempranos, todavía muy por debajo de su potencial; a medida que se acerquen al décimo año de plantación, veremos subir de forma significativa los kilos por hectárea”, explica Ignacio Soler, director técnico de Víridi Horizons.

La compañía señala que, pese a las incidencias climáticas puntuales que se produjeron a lo largo de 2025, el balance varietal ha sido positivo: “El porcentaje de la variedad Sirora se ha incrementado de forma relevante desde 2024, gracias a la precocidad de entrada en producción de las primeras fincas plantadas. También ha sido un año muy bueno de Larnaka y favorable para Kerman», añade Ignacio Soler, quien destaca igualmente que la ausencia de fuertes lluvias de verano ha evitado problemas graves de plagas y enfermedades, y no compromete la cosecha de 2026.

En el contexto internacional, Víridi Horizons recuerda que el peso de España sigue siendo reducido. Actualmente, la producción nacional se mueve entre 8.000–10.000 toneladas, mientras que Estados Unidos alcanza en una campaña “on” (alta producción) entre 600.000 y 700.000 toneladas.

“Aunque el crecimiento español es espectacular a escala interna, seguimos siendo un actor pequeño en el mercado global; incluso si España llega a 100.000 o 150.000 toneladas en los próximos años, Europa seguirá demandando bastante más de lo que podamos producir”, apunta el director técnico de Víridi Horizons, quien sitúa la demanda europea de pistacho entre las 180.000 y las 200.000 toneladas anuales.

PRECIOS FAVORABLES

La compañía también subraya que la evolución de los precios ha sido especialmente favorable en 2025. En este sentido, hay que tener en cuenta que el operador de referencia en Estados Unidos ha anunciado para esta campaña un precio aproximadamente un 10% superior al del año anterior, cuando el mercado esperaba una corrección a la baja, lo que ha dado soporte al conjunto del sector.

A este respecto, en director técnico de Víridi Horizons señala que “el pistacho español mantiene un diferencial positivo frente al americano gracias a su mayor calidad percibida, y ese diferencial se ha sostenido e incluso ampliado en 2025”. “Ha sido un año muy bueno para el agricultor -declara-, después de varias campañas con precios más ajustados”.

Además, destaca la ventana comercial que supone que el pistacho español llegue al mercado antes que el estadounidense, que tarda varias semanas en estar disponible en Europa.

De cara a la próxima campaña, Víridi Horizons considera que el sesgo de la producción sigue siendo claramente alcista. “Si el clima acompaña, no es descartable que España pueda aumentar de nuevo su producción y acercarse al rango de 16.000–18.000 toneladas en el corto plazo”, concluye Ignacio Soler.

La compañía advierte, no obstante, de la necesidad de que toda la cadena de valor —desde las explotaciones hasta las procesadoras y la comercialización— acompañe este ritmo, para consolidar el posicionamiento del pistacho español como producto de calidad, con prima de precio y vocación de liderazgo en el mercado europeo.