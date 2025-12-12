Este año de nuevo se excluirá del cómputo de los ingresos totales la compensación del IVA en los módulos de 2026

Asaja Córdoba ha informado de que la orden de módulos del IRPF publicada en el BOE incorpora una de las medidas que la organización venía negociando con el Gobierno y que ya logró introducir en 2025. En concreto, se excluye del cómputo de los ingresos totales —a efectos de acogerse al Régimen de Estimación Objetiva (módulos) del IRPF— la compensación del IVA del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca del IVA.

Con esta medida, se podrán beneficiar muchos productores que podrán seguir tributando en el régimen de módulos del IRPF, dado que así no sobrepasarán el límite de los 250.000 euros de ingresos que se les exige para acogerse a él.

El Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGP) en el IVA es un régimen simplificado de tributación que beneficia a agricultores, ganaderos y pescadores en España. Su objetivo principal es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de quienes operan en este sector, aliviándolos de algunos requisitos contables y administrativos que implicaría el régimen general de IVA. El principal requisito para poder acogerse a este régimen es que los ingresos anuales por la actividad agrícola o ganadera no deben superar los 250.000 euros (sumando los ingresos de todas las explotaciones).

En lugar de cobrar IVA, los sujetos acogidos al régimen reciben una compensación forfait (fija) del 12% para los productos agrícolas y ganaderos, y del 10,5% para productos forestales. Esta compensación es abonada por los compradores de los productos, generalmente empresas o profesionales en el régimen general de IVA, y tiene como objetivo cubrir el IVA soportado en las compras y gastos del agricultor o ganadero.

Con esta medida de no inclusión de la compensación del IVA serán muchos los agricultores y ganaderos que podrán seguir tributando en este régimen especial al que están acogidos casi un millón de contribuyentes en el sector.

La orden también recoge otras medidas a destacar como son:

– El mantenimiento para el ejercicio 2026 de “la cuantía de los signos, índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación”. Asimismo, se establece una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos para todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad por el método de estimación objetiva.

– Se mantienen también las modificaciones que se establecieron en 2021 para los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica. Estas modificaciones se introdujeron para paliar el impacto de la sequía, así como el incremento de los precios de los piensos y de la energía eléctrica.

– Como se viene haciendo desde 2023, las ayudas directas desacopladas de la PAC (ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, ayuda redistributiva complementaria a la renta, regímenes en favor del clima y del medio ambiente o ayuda complementaria para jóvenes agricultores) se acumularán a los ingresos procedentes de los cultivos o explotaciones del perceptor en proporción a sus respectivos importes. No obstante, cuando el perceptor de la ayuda directa hubiera obtenido ingresos por actividades agrícolas y ganaderas, distintos de la ayuda directa, por cuantía inferior al 25% del importe del total de los ingresos de tales actividades, el índice de rendimiento neto a aplicar sobre las ayudas directas será el 0,56.

– La eliminación desde 2025 de la bonificación en la factura por adquisición de gasóleo agrícola y fertilizantes, que se aplicó en los tres años anteriores.

– Y el mantenimiento del límite del tope máximo del volumen de compras en bienes y servicios que como ocurrió en 2025 es de 150.000 euros, cuando en años anteriores era de 250.000,00 euros.

NUEVA REIVINDICACIÓN

Para ASAJA, esta última medida “es realmente incomprensible” con los incrementos de costes y de insumos que soportan los agricultores y ganaderos, y que arrastran de años anteriores, por lo que la reducción del 35% en la factura de gasóleo y del 15% en fertilizantes “es imprescindible que se mantenga en el tiempo”.

ASAJA continuará trabajando para que los agricultores y ganaderos tengan una fiscalidad adecuada al desarrollo de su actividad y acorde con los tiempos actuales. En este sentido, “seguiremos reclamando que la reducción de la factura del gasóleo y de fertilizantes tenga continuidad y que la compensación del IVA del Régimen Especial en la ganadería pase del 10,5% al 12%, al igual que en agricultura, así como el incremento del límite del volumen de compras en bienes y servicios en 250.000,00 euros.”