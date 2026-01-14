Estabilidad en todos los mercados cerealistas en la sesión de la lonja de León tras la sorpresa del último informe USDA

La estabilidad en todos los mercados ha marcado la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 14. Asimilada la sorpresa del último informe USDA, sobre todo en cuanto al maíz que marcó récord histórico de producción en EE UU y después de una fuerte bajada el viernes, los mercados se han ido recuperando sobre todo por las presiones geopolíticas ligadas al nuevo conflicto entre Irán y EE UU.

El Presidente de la Casa Blanca se muestra categórico respecto a poner un arancel del 25% a todos los países que comercien con Irán, lo que provocaría daños colaterales sobre todo en China, pero también en Brasil, que exporta cerca de nueve millones de toneladas de maíz hacia ese destino; el petróleo también se ha visto tensionado al alza, lo que puede influir en los costes de exportación.

El sector de la patata sigue inmerso en su propia crisis de precios; el tiempo juega en contra del agricultor y la comercialización ya está muy avanzada y por tanto una recuperación teórica ya poco le aportaría.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 14-01-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 185,00 185,00 = Triticale 182,00 182,00 = Centeno 168,00 168,00 = Avena 138,00 138,00 = Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =