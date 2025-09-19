La estabilidad en las lonjas y las perspectivas récord de maíz en EE. UU. marcan una semana del cereal donde trigo y cebada apenas se mueven

Estabilidad en las lonjas y las perspectivas récord de maíz en EE. UU. marcan una semana del cereal donde trigo y cebada apenas se mueven y la calma es la tónica en todas las cotizaciones.

Con este panorama, los 3 esenciales de esta semana por Abastores son:

Mercado nacional estable: El trigo y la cebada apenas se mueven, mientras el maíz refleja signo mixto entre repuntes en algunas lonjas y caídas en el sur. Europa en soporte: Trigo y maíz encuentran apoyo en Euronext tras meses de caídas, aunque la abundante oferta mundial y la competencia del Mar Negro limitan el margen de subida. EE. UU. proyecta máximos: El USDA estima una producción de maíz muy elevada para la campaña 2025/26, Chicago alterna rebotes y correcciones en un mercado condicionado por el dólar y la presión de la oferta global.

El mercado nacional mantiene un tono de calma. Los agricultores siguen reticentes a vender en un contexto de abundante disponibilidad de grano. El trigo se mantiene sin grandes cambios en la mayoría de lonjas, con ajustes puntuales en algunas plazas del sur. La cebada permanece estable en casi todo el territorio. El maíz es el que refleja un comportamiento más dispar ante la perspectivas récord: repuntes en algunas zonas contrastan con caídas en otras, reflejando la falta de una tendencia clara.

LA PERSPECTIVA RÉCORD DEL MAÍZ IMPACTA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES PERO CON MUCHAS OSCILACIONES

La publicación del informe del USDA marcó la semana al proyectar una producción de maíz en niveles muy elevados para la campaña 2025/26. Pese a esta perspectivas récord, el mercado en Chicago mostró oscilaciones: los fondos de inversión apoyaron con compras puntuales, pero la fortaleza del dólar y la recogida de beneficios al final de la semana limitaron las subidas. Las exportaciones mantienen un buen ritmo, aunque las cifras aún no convencen del todo al mercado.

En Euronext, tanto el trigo como el maíz lograron estabilizarse tras perder cerca de 50 €/t desde principios de año. Los precios encuentran apoyo en los niveles de soporte, aunque la abundante oferta global y la fuerte competencia del Mar Negro siguen ejerciendo presión. Francia ha revisado al alza sus previsiones de producción y exportación de trigo, mientras que la posibilidad de que Rusia reintroduzca impuestos a la exportación abre un respiro para otros orígenes.