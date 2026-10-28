Especialistas de EEUU y España debatirán cómo producir más pistacho con menos agua, dentro de las jornadas del World Pistachio Congress

A tres meses de su celebración, el World Pistachio Congress (WPC) supera ya los 130 inscritos y suma 15 empresas patrocinadoras. El primer congreso internacional del pistacho que se celebra en Europa tendrá lugar los días 27 y 28 de enero de 2027 en el Palacio de Congresos de Toledo, con las inscripciones abiertas para productores, cooperativas, técnicos, industria, comercializadores, investigadores e instituciones. Y en el que se debatirá cómo producir más pistacho con menos agua.

Más de una veintena de expertos de Estados Unidos, Irán, Turquía, Italia y España intervendrán en siete bloques temáticos. Para los productores, el segundo de ellos, «Riego, manejo de la plantación y cosecha», ofrecerá respuestas a las cuestiones que más pesan en la rentabilidad de una plantación: el manejo del riego y del estrés, la fertilización, la poda, las plagas y enfermedades y la mejora de portainjertos y variedades. Se puede consultar el programa a través del siguiente enlace: www.worldpistachiocongress.org/programa

Abrirá el bloque Giulia Marino, profesora asociada del Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de California en Davis (UC Davis) y presidenta de la División de Frutos Secos de Clima Templado de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS), con una ponencia sobre fisiología y manejo del riego.

«Optimizar el riego es clave en la producción de pistacho, tanto si el agua abunda como si escasea, porque influye en el rendimiento, la calidad del fruto y la salud de la plantación», explica Marino. Y añade: «Combinar un mejor conocimiento de la fisiología del pistacho, tecnologías de riego avanzadas y genotipos que rindan mejor con menos agua será clave para una industria competitiva y resiliente».

NUTRICIÓN, PODA Y SANIDAD DEL CULTIVO

A continuación, José Carlos González, de COMPO EXPERT, abordará el comportamiento estomático y foliar y la gestión del estrés según la fase fenológica.

Por la tarde, José Aguilar, empresario independiente, compartirá 40 años de experiencia en fertilización según el tamaño del árbol, la cosecha estimada y el análisis foliar para reducir la vecería, y Louise Ferguson, de UC Davis, abordará la poda de árboles adultos.

La sanidad vegetal llegará de la mano de Sara Rodrigo-Gómez, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que analizará las plagas de insectos en las plantaciones españolas, y de Carlos Agustí-Brisach, de la Universidad de Córdoba (UCO), que tratará las enfermedades y su manejo integrado. Cerrarán el bloque Patrick J. Brown y la propia Giulia Marino, ambos de UC Davis, con los avances en mejora de portainjertos y variedades en California.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

La inscripción puede formalizarse en www.worldpistachiocongress.org/inscripcion, con las modalidades de asistencia completa, medio Congreso y estudiantes, además de la posibilidad de participar en la cena de gala del evento.

Además, quienes deseen presentar sus trabajos de investigación pueden participar en el Concurso de Pósteres Científicos del WPC, enviando su resumen antes del 15 de noviembre de 2026. Las dos mejores propuestas se defenderán oralmente en el Congreso. Bases y plantilla: www.worldpistachiocongress.org/concurso-posteres

Impulsado por AgriFood Comunicación y con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, el Congreso aspira a convertirse en el principal punto de encuentro internacional de toda la cadena de valor del pistacho.

El Congreso cuenta ya con el respaldo de importantes empresas de este sector, como Solagro, Agroisa y COMPO EXPERT, patrocinadores Platino; Sabadell, Cimbria, Alltech Crop Science, TOMRA Food, Grupo Detia Degesch y Flory, patrocinadores Oro; y Grupo IberoPistacho, Agróptimum, AgroBank, Veolia, Agroseguro y Meristec, patrocinadores Plata, esta última recién incorporada al Congreso.

Desde el WPC invitamos a todos a formar parte de este proyecto internacional colaborativo, instándoles a explorar las modalidades de cooperación y patrocinio, para lo cual ponemos a su disposición toda la información que precisen a través de la Secretaría Técnica del Congreso (91 721 79 29) o remitiendo un e-mail a [email protected]