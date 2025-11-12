España y China refuerzan su colaboración con la firma de tres nuevos protocolos que benefician especialmente al sector porcino y al pesquero

España y China han reforzado este miércoles 12 su colaboración en materia agroalimentaria con la firma de tres nuevos protocolos que benefician al sector porcino y al pesquero, en el marco de la visita de Estado de los reyes de España a la República Popular China, que amplían las oportunidades comerciales en especial para el sector porcino en lo referente a los efectos de la peste porcina africana.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remarcado que “estos acuerdos consolidan la confianza sanitaria mutua y amplían las oportunidades de exportación para el sector agroalimentario español”.

Uno de los más relevantes, por la importancia estratégica del sector porcino español y sus exportaciones a China, es el protocolo de regionalización de peste porcina africana, que entra en vigor hoy, con la firma. Se trata de un acuerdo muy importante que recoge la zonificación y compartimentación reconocidas mutuamente por China y España.

De esta forma, en caso de que se detecte esta enfermedad en una zona de España, no se producirá el cierre a la exportación de todo el país, sino solamente el de la zona afectada, ya que se podrá seguir el comercio internacional desde las áreas consideradas libres de la enfermedad.

El sector porcino español ocupa una posición estratégica en el comercio internacional por su producción, calidad y capacidad exportadora. Las exportaciones españolas de porcino a China alcanzaron 540.000 toneladas, valoradas en más de 1.097 millones de euros, en 2024.

España es uno de los grandes exportadores de carne de cerdo del mundo y China se ha consolidado como el destino más relevante para las exportaciones españolas de carne de cerdo. “Este protocolo es clave para proteger al sector porcino español, un pilar exportador internacional”, según Planas, que “refuerza la confianza internacional en la producción española”.