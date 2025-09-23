España se mantiene como primer productor de piensos compuestos de la UE, con 38,8 millones de toneladas con un leve incremento del 1,5%

España mantiene su liderazgo como productor de piensos compuestos de la Unión Europea (UE), con 38,8 millones de toneladas en 2024, lo que supone un incremento del 1,5 % con respecto al año anterior, según el informe de producción publicado este martes 23 en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el conjunto de la Unión Europea la producción de piensos se redujo el 0,4%, según datos de la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos.

El documento, elaborado en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación en materia de Alimentación Animal (CNCAA), recoge datos de las autoridades competentes de las comunidades autónomas, remitidos a su vez por los fabricantes de piensos aditivos y premezclas, incluidas las granjas que fabrican pienso para autoconsumo.

Entre los datos aportados por el informe, destaca el incremento de producción de piensos destinados a la alimentación de las mascotas (31,3 %), así como la reducción en la producción de piensos medicamentosos en un 7,6 % con respecto a los datos de 2023, en línea con los últimos años. De este modo, el porcentaje de piensos medicamentosos ha supuesto en 2024 el 3,9 % del total de piensos compuestos fabricados en 2024, frente al 4,3 % de 2023.

El informe hecho público por el Ministerio de Agricultura constata un año más no solo que España es el primer productor de piensos compuestos europeo, sino cómo el sector de la producción y comercialización de piensos tiene una posición clave en el primer eslabón de la cadena alimentaria. Además, responde a las demandas de los consumidores con la iniciativa de estrategias para reducir su huella medioambiental y aumentar la sostenibilidad de la actividad con la aplicación de medidas innovadoras.