España se mantiene como el país de la Unión Europea con mayor superficie destinada a la producción agrícola ecológica, con 2.986.824 hectáreas, el 13,4% del total del suelo cultivado en el país, según los datos del año 2025 publicados hoy en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los que se refleja un crecimiento del 1,4% con respecto al año anterior.

Este liderazgo refleja y fortalece los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), que destaca la importancia de impulsar el sector ecológico como una apuesta clave para preservar la biodiversidad y proteger el medio ambiente en el ámbito agrario nacional.

Además, la variada oferta de alimentos ecológicos en España, fruto de la diversidad edafológica, climática y cultural del país, refuerza el valor diferencial de la dieta mediterránea, reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

PRODUCCIÓN VEGETAL

En producción vegetal destaca el crecimiento en 2025 de los cultivos arables, un 5,16% con respecto al año anterior, y del 2,9% de los pastos permanentes. Estos incrementos compensan la reducción en los cultivos permanentes del 4,38%. Entre los cultivos arables sobresale especialmente el incremento de las plantas cosechadas en verde para alimentación animal (100,4%), mientras que la superficie dedicada a legumbres y proteaginosas para grano se mantiene prácticamente estable.

Aunque no existen datos oficiales actualizados sobre la producción mundial, en base al estudio “The World of Organic Agriculture statistics & emerging trends 2026” publicado en febrero de 2026 por El Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) con datos de 2024, España es el mayor productor del mundo de aceitunas y uvas ecológicas, y el segundo de cítricos.

Por territorios, Andalucía mantiene el liderazgo nacional de superficie ecológica, con cerca del 45 % del total nacional, seguida por Castilla-La Mancha, con el 17%.

PRODUCCIÓN ANIMAL

El número de actividades ganaderas ecológicas se sitúo en 2025 en 11.093, una cifra prácticamente estable respecto a 2024 (desciende un 0,6%). Sin embargo, el número de cabezas de ganado ecológico creció un 7,7%, y alcanzó un total de 2.805.744 cabezas. Destaca especialmente la evolución de las aves de corral, que se incrementaron un 15,4% y superaron los 1,65 millones de cabezas.

Con respecto a la ganadería ecológica, la evolución a largo plazo desde el año 2015 refleja un incremento del 47,5% en el número de actividades y del 45,7% en la producción de carne.

Por el contrario, la acuicultura ecológica experimenta una notable reducción. El número de explotaciones desciende hasta 24 actividades -un 86,9% en términos relativos- y la producción cae un 77,8% hasta 1.470 toneladas. Esta evolución pone de manifiesto la complejidad técnica de este sector, asociada principalmente a la baja disponibilidad de alevines ecológicos y alimentación adaptada a las primeras fases de cría.

OPERADORES Y ACTIVIDADES

En 2025 se redujo un 3,3% el número de operadores, con una cifra total de 60.581 operadores por NIF. El número de actividades desarrolladas por estos operadores alcanza las 64.976, con una disminución del 2,6% respecto al año anterior. Los mayores descensos se localizan en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

A pesar de esta ligera reducción interanual, el histórico de evolución es muy positivo, ya que el número de actividades desarrolladas por operadores ecológicos ha pasado de 39.653 en 2015 a 64.976 en 2025, con un incremento acumulado de casi el 64%.

Las actividades industriales ecológicas registradas aumentaron ligeramente en 2025 (0,4%) hasta 11.545 actividades. Se mantiene el predominio de las vinculadas a la producción vegetal, con 9.886 actividades, entre las que destacan la manipulación y conservación de frutas y hortalizas. Las actividades industriales asociadas a la producción animal alcanzan las 1.659, lo que representa un incremento del 3,4 % con respecto al año anterior.

Todos los datos recogidos en el informe son provisionales, hasta que EUROSTAT publique los definitivos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recopila, analiza e integra, los datos que envían las Comunidades Autónomas, que son las autoridades competentes en producción ecológica, de acuerdo con las instrucciones recibidas de EUROSTAT y con la metodología acordada en el seno de la Mesa de coordinación de la producción ecológica creada por el Real Decreto 833/2014.