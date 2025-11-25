España pide a EEUU incluir al aceite oliva en los productos exentos de aranceles mientras Planas cruza los dedos para firmar con Mercosur cuanto antes

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido este lunes a Estados Unidos avanzar en la inclusión del aceite de oliva y otros productos «importantes para España» en la lista de productos exentos de aranceles.

Así lo ha explicado al término de una reunión bilateral con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante de Comercio del mismo país, Jamieson Greer.

Cuerpo ha celebrado ese encuentro en los márgenes de una reunión de ministros europeos de Comercio de la UE donde se pasó revista a la implementación del acuerdo alcanzado con Estados Unidos hace unos meses para evitar una guerra comercial.

Los representantes estadounidenses participaron también en el almuerzo de trabajo de los ministros comunitarios.

«España puso sobre la mesa dos elementos importantes: incluir un marco conjunto sobre el sector del acero, aluminio y derivados y, por otra parte, avanzar en (…) la lista de productos exentos de aranceles», como el aceite de oliva, que «son importantes para España, pero también para el consumidor americano», ha dicho Cuerpo en declaraciones a la prensa.

PLANAS «CRUZA LOS DEDOS» PARA PODER CERRAR EL ACUERDO CON MERCOSUR ANTES DE FINAL DE AÑO

Ha recordado que en Estados Unidos apenas el 2 % del total de consumo de aceite de oliva se produce localmente y ha añadido que una entrada libre de aranceles de este producto sería «beneficioso para los productores y también para los consumidores».

El ministro español ha señalado, por otra parte, que en la reunión con sus homólogos europeos se pasó revista a los principales acuerdos comerciales que está negociando la CE, con especial atención al acuerdo con el Mercosur.

«Hay un sentimiento generalizado de que va a ser posible, crucemos los dedos, que se firme antes de finales de año», ha dicho.