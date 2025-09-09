Espaldarazo en Bruselas a los agricultores en la cadena alimentaria: la Eurocámara aprueba reformar la OCM para lograr precios justos

La Comisión de Agricultura de la Eurocámara aprobó este lunes 8 por 33 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones un informe que modificará las normas sobre la organización común de los mercados de productos agrícolas (OCM única) que reforzarán la posición de agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria con medidas que permitan configurar y lograr precios justos del campo a la mesa.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha aplaudido la decisión de esta comisión que ahora deberá ratificar el pleno del Europarlamento en una próxima sesión. El informe, cuya ponente ha sido la francesa Céline Imart, tiene como objetivo avanzar en la consecución de precios justos en toda la Unión Europea, un reto que la Comisión Europea ha señalado como urgente e imprescindible.

El informe aprobado contempla el aumento del uso de contratos por escrito, la integración de indicadores económicos objetivos y el refuerzo del papel y el peso de las organizaciones de productores.

FRENTE COMÚN DE LAS ORGANIZACIONES DE ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA

La organización agraria UPA ha trabado un frente común junto con sus homólogas españolas ASAJA y COAG, así como con la francesa FNSEA y la italiana Coldiretti, en defensa de esta modificación legislativa europea. «La votación de ayer es un gran logro por el que llevamos años luchando, manifestándonos y negociando, a todos los niveles», han señalado desde UPA.

La reforma ampliará la contractualización, respetando al mismo tiempo las diferentes situaciones de los Estados miembros y las especificidades de cada sector, y blinda especialmente al sector lácteo. También se refuerza el papel de las organizaciones de productores en la planificación de la producción y la comercialización de los productos. Igualmente, se mejorará la gestión de crisis de mercado y la información al consumidor.

En ese sentido, la votación también ha aprobado un logro histórico para el sector ganadero: que denominaciones tradicionales como «filete» o «hamburguesa» se reserven exclusivamente a productos provenientes de la ganadería.