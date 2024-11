Escasa operativa en la lonja del Ebro con una demanda que sigue escondida y una oferta que tampoco presiona

Poco movimiento en el mercado cerealista, que continúa con escasa operativa en la lonja del Ebro. La demanda sigue escondida, con las fábricas cubiertas y sin cerrar compras a largo plazo. La operativa sigue corta y se recurren a necesidades puntuales, pero la oferta tampoco presiona, con el vendedor sin prisa por sacarla al mercado.

Con esta escasa operativa, repiten las cebadas y los trigos blandos, sin tener mucha demanda actualmente. La lentitud en la cosecha del maíz por las lluvias permite que haya sólo un ligero retoque a la baja en su cotización. Se estrechan los diferenciales en el trigo duro, al haber ahora más demanda de la baja proteína. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas nacionales aquí)

FORRAJES: Aumenta la operatividad en el mercado de las pacas, con una demanda nacional que comienza a animarse y unos pedidos de Oriente Medio cerrados que han dejado cortas las existencias de pacas extras, que registran una ligera subida. Ante la imposibilidad de comerciar con las extras, las primeras de calidad están más buscadas y también suben su precio. Ahora toca ver si las categorías intermedias, de las que los almacenes tienen muchas existencias, también se animan. Mientras el mercado de las pacas ha cogido ritmo, el mercado de los gránulos sigue lento y con pocas alegrías.

FRUTAS: Se mantiene la estabilidad en el mercado de las frutas, en un mercado para las peras y manzanas que tiene que competir con otras frutas que entran en los lineales. La demanda no es tan alta y las salidas de las cámaras van lentas, pero no hay presión por sacar oferta, no está entrando mucha oferta de fuera y el mercado está tranquilo.

FRUTOS SECOS: Esta jornada hay una repetición generalizada en la tablilla de las almendras, con unos precios muy estables y una operatividad en el mercado que sigue animada y en el que sigue saliendo oferta por parte de los agricultores. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí).

PORCINO: Siguen los recortes en la tablilla del porcino, pero esta semana la caída es menor que las últimas semanas, lo que nos acerca al equilibrio. La oferta de animales ha aumentado, pero los pesos están más estables y también la demanda ha aumentado, por lo que el cambio de tendencia parece cercano. Los precios en Europa también están más estables, aunque todavía nuestra carne ha tenido que bajar para seguir siendo competitivos. Se espera también que le consumo europeo aumente con la llegada del frío.