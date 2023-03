ENTREVISTA: Luis Cortés (coordinador estatal Unión Uniones): «Va a haber una cola a la entrada del infierno de nuestros políticos por cómo tratan al campo»

La renovación y el cambio en Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha llevado al extremeño Luis Cortés a dar el salto y asumir nuevas responsabilidades como nuevo coordinador estatal de la organización. Un reto personal pero también para todo el sector, ya que el relevo llega en un momento convulso para todo el campo nacional. Y para afrontar todos estos desafíos el nuevo coordinador estatal de UdU se basa en un simple, pero también muy complicado compromiso: «La responsabilidad».

Luis Cortés cree que hay soluciones a los problemas del campo si se quieren buscar: «Si efectivamente a los agricultores se nos paga por nuestros productos, al menos, el coste de producción, estaremos en el camino de hacer una agricultura rentable». Pero para eso hace falta compromiso político, como se ha visto en la PAC, donde ve que «trae muchísima carga burocrática a un sector que no está preparado. Es más, ni la propia Administración está preparada para esta carga burocrática, como se está viendo.Llevamos diez días de recorrido y todavía no ha empezado a funcionar en ninguna comunidad autónoma la posibilidad de hacer solicitudes».

El coordinador estatal de Unión de Uniones confía en que se pueda lograr soluciones, pero, parafraseando al escritor Luis Landero, asegura que ante el trato que ha venido recibiendo el campo «va a haber una cola a la entrada del infierno de nuestros políticos. Hasta que estas consecuencias no generen un desabastecimiento, no se darán cuenta del error histórico que han cometido todas las Administraciones hacia el sector agrario».

PREGUNTA.- Ha tomado el relevo como coordinador estatal de un veterano como José Manuel de las Heras y en el peor momento, con una PAC recién arrancada. ¿Qué le llevado a dar este salto, porque hay demasiados retos delante como para estar tranquilo…?

RESPUESTA.- La responsabilidad. Hemos apostado por este proyecto desde hace muchísimos años. Mis compañeros de otros territorios entendían que tenía que coger el relevo de José Manuel de las Heras, porque yo también llevo bastantes años de experiencia en el sindicalismo agrario, y por ese motivo, por responsabilidad hacia los amigos y porque me gustan los retos, he aceptado la responsabilidad de ser coordinador estatal de Unión de Uniones.

P.- Unión de Uniones es la agrupación agraria que no ‘existe’. Está, se consolida en todas las elecciones agrarias, pero parece que nadie la conoce a nivel nacional, que nunca se cuenta con ella… ¿las demandadas elecciones agrarias en toda España es la solución o ha fallado algo más para no tener una voz propia?

R.- En un país democrático las elecciones para elegir quiénes son nuestros representantes siempre es la solución. Además, es la única solución. Unas elecciones periódicas para que los interesados puedan decidir quiénes son sus representantes.

No se entiende que después de tantos años de democracia en este país todavía tengamos que estar reivindicando que se celebren unas elecciones para que no sea la Administración la que decida quiénes defienden a los administrados.

P.- Llega al cargo cuando arranca la nueva PAC. ¿Le gusta esta PAC, porque desde fuera da la sensación de que todas las organizaciones se posicionan ante ella solo a nivel regional, pero nunca se habla de ella a nivel nacional?

R.- Sí, hemos hablado también a nivel nacional. Hemos dicho que no nos gusta esta PAC. Trae muchísima carga burocrática a un sector que no está preparado para esta carga burocrática, ni este sector, ni ninguno. Es más, ni la propia Administración está preparada para esta carga burocrática, como se está viendo, que llevamos diez días de recorrido y todavía no ha empezado a funcionar en ninguna comunidad autónoma la posibilidad de hacer solicitudes.

Y, segundo, siempre hemos denunciado que el condicionante medioambiental mal entendido en el sector agrario es el que ha trazado las directrices en esta política comunitaria. Como resultado, vamos a tener que va a ser mucho más difícil producir, vamos a producir muchísimos menos productos agrarios porque nos lo impide la normativa y, al final, el beneficio medioambiental va a brillar por su ausencia. Por lo tanto, es una PAC mal entendida, hecha en unos despachos, a un sector que ni la entiende, y no son capaces de llevar a buen término las pretensiones de la Unión Europea

P.- Y si la PAC es un problema, los costes, los precios, la inflación, la sequía y esa crisis casi eterna que vive en sector agrario no lo son menos. ¿hay alternativas reales para hacer frente a esta situaciones o solo vale pedir ayudas para poder compensarlas…?

R.- La solución es muy sencilla y pasa, de manera inexorable, porque se empiece a cumplir la ley de la cadena alimentaria. Primero, que entre en vigor, que no entra en vigor hasta junio, y segundo, que se cumpla.

Si efectivamente a los agricultores se nos paga por nuestros productos, al menos el coste de producción, estaremos en el camino de hacer una agricultura rentable.

Si como hasta la fecha hemos vendido por debajo de los costes de producción, ni es rentable la agricultura, ni con ayudas se soluciona el problema.

P.- Y luego está la Ley de la Cadena. ¿Va a servir de verdad o es un nuevo canto de cisne donde hay más promesas que realidades?

R.- Si los interesados nos empeñamos en que se cumpla, lo haremos cumplir aunque tengamos que ir a juzgados. Como dejemos la ley de la cadena alimentaria en manos exclusivamente de las Administraciones, efectivamente, no se va a cumplir.

Por lo tanto, los representantes del sector tenemos el compromiso de hacer que esta ley se cumpla aunque tengamos que recurrir a la justicia.

P.- Usted es extremeño y hace unos días el escritor Luis Landero decía que los políticos irán al infierno por no haber logrado que haya un tren en esta región. No lo digo tanto por el tren, que también, sino por el campo. ¿Los políticos de este país irán al infierno por cómo gestionan el campo español o se librarán?

R.- Sin lugar a duda. Yo creo que va a haber una cola a la entrada del infierno de nuestros políticos…con independencia del partido político al que han representado. Se han olvidado del sector agrario. Como no han tenido nunca problemas de suministro, como nunca se han quedado vacías las estanterías de productos agrarios, han entendido que, se haga lo que se haga, se maltrate al sector agrario, no tiene ninguna repercusión.

Han maltratado a este sector. De hecho, así viene la España Vaciada, así viene el envejecimiento de la población agraria, el envejecimiento de tantísimos pueblos…es decir, estas son las consecuencias. Hasta que estas consecuencias no generen un desabastecimiento, no se darán cuenta del error histórico que han cometido todas las Administraciones hacia el sector agrario.