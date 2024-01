ENTREVISTA. Juan Antonio Pérez, ex secretario general APROSE: «Cada vez es más difícil vender semilla certificada»

La Asociación Profesional de Empresas Productoras de Semillas Selectas (APROSE) dijo adiós el pasado mes de diciembre a su histórico Secretario General, Juan Antonio Pérez, por jubilación. La hasta ahora secretaria técnica, María Teresa Ruiz Maeso, pasa a ocupar el testigo de la Secretaría General. Han sido 48 años ligado a la Asociación y ha sido testigo de muchos cambios y momentos vitales de la misma. Por eso, a modo de homenaje y despedida, APROSE ha realizado esta entrevista donde hace un recorrido de su trabajo y reconoce que «cada vez es más difícil vender semilla certificada«.

P.- Juan Antonio, ¿podrías contarnos cómo fueron tus inicios en la Asociación?

R.- Pues empecé como empezaban antes todos los de mi quinta, de botones; clasificando los B.O.E. que antes venían impresos en papel y guardados en archivadores de cartón. Eso no se me olvidará nunca. Luego me dieron más trabajos como ayudante de las dos secretarias que había (una para la asociación y otra para SEMALFESPA (Semillas de Alfalfa Española); una empresa que estaba dentro de la asociación.

P.- ¿En qué momento pasaste a ocupar tu actual cargo?

R.- Pasé por un periodo de cambios en la asociación, como varios Secretarios Generales, luego se quedó la asociación sin nadie quien la dirigiera; me quedé solo al frente durante un periodo largo. Luego aparecieron Ramón Olalquiaga que estuvo muchos años y a continuación Domingo Soto que fue mi antecesor.

P.- Con tan larga trayectoria, has vivido etapas muy distintas y varios cambios ¿Qué tres momentos destacarías como más emocionantes para ti en APROSE?

R.- He tenido bastantes momentos a lo largo de estos años. Uno de ellos fue cuando se realizó en Congreso ISF en España, concretamente en Sevilla en 1990; tuvimos que hacer juegos malabares en varias ocasiones para que todo saliera bien. En aquellos tiempos no había tantos adelantos como ahora; fue una etapa donde hicimos piña todo el personal que estaba en la Secretaría General que tuvimos que desplazarnos durante 15 días a Sevilla. Otro fue en la última etapa que estuvo con nosotros Domingo Soto; por su enfermedad, ya estaba bastante mal y no quería que estuviera pendiente de él, pero luego reconoció a su manera que lo agradecía.

Y el tercero podría ser la experiencia que he tenido con mi primer jefe en los años 70, José Vila Manzanal; quien me enseñó muchas cosas, como tenía que comportarme, protocolo, etc.

P.- ¿Qué cambios subrayarías en la situación de los productores de semilla de cuando entraste en APROSE a la actualidad? ¿Y en la semilla certificada?

R.- Cuando yo entré en la asociación, teníamos aproximadamente unas 120 empresas asociadas; de las cuales, más de la mitad eran empresas familiares. Tenían una situación acomodada tanto estas empresas como las multinacionales. Había mucha competitividad entre ellas. Además se comercializaba semilla que no estaba controlada.

Ahora, debido a muchas circunstancias, la mayoría de estas empresas familiares no pueden continuar porque no tienen quien continúe, bien por no interesar a los descendientes, bien porque no hay nadie. Cada vez es más difícil vender semilla certificada por los altos costes, el clima desfavorable, etc.

P.- ¿Qué tarea era la más difícil de desempeñar para ti? ¿Y la que más te gustaba?

R.- No hay tareas difíciles sino más complicadas de llevar a cabo. Hay un proceso para cada cosa y se necesita paciencia. Hay momentos en que te ves saturado y sobrepasado por las circunstancias, pero respirando y contando hasta 100, todo se llega a resolver.

Una de las cosas que me gustaba hacer era de representar a las empresas ante el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio; en años anteriores, para poder importar y exportar semilla certificada, se necesitaba presentar una declaración ante el ministerio de comercio, la asociación se encargaba de ello a quienes lo requerían y yo era el encargado de ello; tenía que ir al INSPV (Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero), solicitar los correspondientes certificados de importación-exportación, etc.; en fin todas las gestiones necesarias para realizar estos trámites. Esto me permitía hablar con unos y con otros.

P.- ¿Qué les dirías a otras empresas que estén pensado unirse a la asociación?

R.- Que es necesario unirse con otras empresas para poder estar al corriente de todo lo que pasa y poder resolver los problemas que puedan plantearse en beneficio de todos. Juntos se puede hacer más que por separado.

P.- Y para finalizar ¿Unas últimas palabras a nuestros asociados?

R.- Como ya comenté en mi e-mail de despedida, siempre estaré agradecido a esta asociación por la aportación que me ha dado. Una experiencia que me llevo para mí, recordando todo lo bueno y lo malo. Y por supuesto la amistad que vas recogiendo de las personas con las que tantos años hemos estado juntos.

La asociación va creciendo con el departamento de comunicación, cuya responsable es Elisa Bagüés y espero que dentro de poco siga con la creación de algún departamento más.

Ahora queda mi relevo MarÍa Teresa Ruiz Maeso que espero la ayudéis y tratéis de comprenderla en épocas de mucha actividad para el sector. Siempre os llevaré en mi corazón. Un abrazo.