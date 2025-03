ENTREVISTA. CRISTÓBAL CANO (UPA): «Con la Ley de Agricultura Familiar veremos quién apoya al campo y quién no»

El nuevo secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, tiene la esperanza de que el Gobierno consiga la «mayoría parlamentaria» para sacar adelante la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que, a su juicio, «si no se respalda, retratará al que no apoya al campo». De igual forma, lamenta «que no se haya sacado ninguna en enseñanza» con los precios del aceite y rechaza la renacionalización de la PAC.

En una entrevista con Efeagro, el nuevo responsable de UPA ha confirmado que su organización ya prepara alegaciones tras la consulta pública de un borrador de la Ley de Agricultura Familiar, que es «demasiado genérico» y admite «muchísima mejora».

«En UPA tenemos muchas expectativas en esta ley y grandes esperanzas en que sirva para algo, con resultados tangibles», por eso -ha comentado- «tiene que ser una ley valiente por parte del Gobierno», ya que «el modelo de agricultura y de ganadería familiar es el que vertebra el territorio rural«.

Cano ha reclamado que la futura normativa de la Ley de Agricultura Familiar incluya apoyo a la cesión de explotaciones o la generación de bancos públicos de tierra o de agua que faciliten la incorporación de jóvenes y mejoren las condiciones de las explotaciones familiares.

El responsable de UPA se ha mostrado esperanzado en que, pese a la «polarización, crispación y nivel de artificio» actual, la ley salga adelante, porque «el campo español es agricultura familiar».

EL PRECIO DEL ACEITE NO CUBRE COSTES Y LAMENTA QUE TRAS DOS AÑOS DESASTROSOS «NO SE HA SACADO NINGUNA ENSEÑANZA»

Cano, tras su nombramiento como secretario general de UPA el pasado 20 de febrero, ha decidido mantener su domicilio en su pueblo, Alcalá La Real (Jaén), una tierra olivarera.

Quien ha sido secretario general de UPA Jaén y más tarde de Andalucía -antes de ocupar el mismo cargo en la organización a nivel estatal- ha advertido de que los precios en origen del olivar tradicional llevan desde el inicio de esta campaña por debajo de costes de producción.

Tras dos temporadas «desastrosas», de baja producción y con el consecuente alza de cotizaciones, Cano ha mostrado su preocupación porque con la nueva campaña, que se podría calificar como de «normal», «no se ha sacado ninguna enseñanza» de las anteriores.

Ha criticado que de nuevo, en la actualidad, «la caída del precio en destino ni mucho menos tiene la misma proporción que la de origen», algo que achaca a la industria aceitera y las cadenas de distribución.

Para Cano, el sector olivarero, con alta presencia de cooperativas, debe apostar por «darle valor y diferenciación al aceite» y «evitar que por los pueblos de Jaén o Córdoba pasen camiones cisterna repletos de miles de kilos de graneles»; también, por trasladar a los consumidores el porqué tienen que pagar un diferencial por un producto excelente.

CAMBIO CLIMÁTICO, SATISFACCIÓN CON EL ACUERDO DE LAS 43 MEDIDAS Y ENFADO POR QUE LA AICA NO SEA UNA AGENCIA ESTATAL

Respecto a las recientes lluvias, que han provocado daños en algunas producciones como las de frutos rojos en Huelva, ha reconocido que en líneas generales son una «buena noticia», pero ha hecho hincapié en que «la crisis climática existe» y «se muestra en primera persona en el campo».

Como ejemplos, ha mencionado «el comportamiento anómalo de las temperaturas» con «inviernos sin heladas en algunas zonas y olas de calor que queman floraciones».

Respecto a las 43 medidas propuestas por el Gobierno tras las movilizaciones agrarias y que UPA firmó, ha asegurado que están «tremendamente orgullosos del resultado» de este acuerdo -que no fue suscrito por Asaja y COAG-, «ya que la situación de los agricultores y ganaderos es mejor» ahora.

Entre dichas mejoras ha mencionado la reducción de la burocracia de la PAC para el agricultor y la adaptación de sus eco-regímenes a la forma de trabajar del productor; que no sean obligatorias las fotos georeferenciadas para el cobro de las ayudas o el refuerzo de los controles en frontera de los alimentos.

De los 43 compromisos firmados, lo que más le preocupa a su organización es que, «por la demagogia política», no se haya elevado la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a nivel estatal, que estaba previsto con la reciente aprobación de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

RECHAZO A UN SOBRE DE LA PAC PARA CADA PAÍS

Respecto al diseño de la futura PAC post 2027, Cano ha apuntado que las organizaciones agrarias españolas están de acuerdo con que «no haya un sobre para que cada país haga su PAC nacional, al margen de la institución europea».

También ha afirmado que es necesario revertir que el marco financiero plurianual, con las «nuevas necesidades en materia de defensa y migración», pierda presupuesto para la PAC.

«La situación geopolítica es complicada, pero la soberanía alimentaria, que tengamos alimentos sanos, seguros y a precio razonable, también es prioritario«.

Ante la escalada arancelaria que amenazan mercados como el estadounidense, ha indicado que «Mercosur pude ser una opción» para ciertos sectores como el del aceite de oliva o el vino» y ha defendido la «búsqueda de nuevos mercados» como China o la India.