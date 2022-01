Entregados los I Premios Madrid Alimenta: Un homenaje a las empresas de alimentación de la Comunidad

En un emotivo acto, se ha procedido a la entrega de los galardones de la primera edición de los Premios Madrid Alimenta 21. Unos premios que nacen para otorgar un reconocimiento al sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid. Alrededor de 100 profesionales del sector se reunieron para homenajear a las empresas de alimentación y bebidas de la Comunidad y para conocer a los ganadores de las cinco categorías: innovación, sostenibilidad, internacionalización, trayectoria empresarial y trayectoria profesional.

LOS GANADORES DE LA PRIMERA EDICIÓN

– Trayectoria profesional: Ricardo Oteros, CEO de Supracafé. «Mi trayectoria siempre ha estado dedicada a un producto que me apasiona, el café; un país, que considero mi segunda patria, Colombia, y una Comunidad, Madrid, que me acogió cuando llegué procedente de Castilla-La Mancha, donde he podido formarme y desarrollar mi carrera profesional”.

– Innovación : Eatable Adventures. Recogió el premio Valentín García, Innovation Strategy Director: «Es un honor para nosotros que una consultora y aceleradora reciba el premio, ya que en ocasiones la labor de este tipo de empresas queda oculta».

Los otros dos nominados eran La Pila y Quesería Jaramera .

– Sostenibilidad: Restaurante Coque, por su laboratorio de Agricultura Abierta (Agrolab). Recogió el premio Mario Sandoval: “Ser cocinero en Madrid ha cambiado mucho en los últimos años respecto a cuando empecé, y ha sido sobre todo gracias a los agricultores y ganaderos”. “No hay un mercado más importante, ni con mejores instalaciones, que Mercamadrid«.

Los otros dos nominados eran Ibérica de Patatas y Vacanegra Carne Ecológica .

– Trayectoria empresarial: Euroambrosías . Recogieron el premio José Ignacio Gento, director comercial, y Aída de Miguel, gerente de operaciones y seguridad alimentaria: «Agradecemos la visibilidad a toda la industria alimentaria de Madrid, que efectivamente es muy potente y poco conocida”.

Los otros dos nominados eran Cuétara y Grupo Norteños .

– Internacionalización: Bodegas Sanviver . Recogió el premio Carlos Muñecas, director general: «Hemos conseguido internacionalizarnos gracias a la promoción, que reivindicamos para todo el sector”.

Los otros dos nominados eran Hemosa y Quesería Marqués de Mendiola .

Fernando Martínez, director de la revista Alimentaria, hizo hincapié en que el momento para lanzar estos premios «es ahora: estamos en el mejor momento para agradecer al sector agroalimentario todo lo que han hecho por nosotros”, y aprovechó para anunciar la puesta en marcha de Madrid Alimenta, el primer medio de comunicación especializado en el sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el concejal Ángel Niño coincidió con él en que el momento es ahora: «Debemos reconocer el enorme trabajo que ha realizado el sector agroalimentario. Independientemente de quién reciba los premios, toda la industria merecéis un reconocimiento por vuestra labor. Además de este reconocimiento, debemos tener claro que es el momento de innovar: si hay un momento de definir lo que vamos a comer en el futuro, es ahora. La tecnología foodtech ya lleva unos años con nosotros, y hoy ya está produciendo resultados. Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos trabajando para convertir a Madrid en la ciudad de la alimentación del futuro, por ejemplo con iniciativas como Madrid Food Innovation Hub”.

TIEMPOS DE CAMBIO, TIEMPOS DE COMUNICAR

La entrega de premios Madrid Alimenta también contó con un debate sobre los «Desafíos del sector agroalimentario en la sociedad del cambio: reputación y licencia social», con la participación de Asunción Soriano, CEO de Atrevia España, y de Juanma Romero, director y presentador del programa ‘Emprende’ TVE.

Asunción Soriano recordó que «vivimos tiempos de cambio», y esto ha provocado que la sociedad pida a las empresas «que refuercen sus capacidades comunicativas». El sector está acostumbrado a comunicar las virtudes de sus productos, pero ahora «debe aprender a contar su esencia: cómo producen, sus valores”, asegura. “Ya ha llegado el momento en el que en la decisión de compra influye la confianza que genera la empresa”.