Entran en vigor las nuevas normas para flexibilizar los requisitos ambientales para cobrar las ayudas y el control de la PAC

Los países de la Unión Europea (UE) pueden aplicar desde el 1 de enero varias normas que flexibilizan los requisitos ambientales para cobrar las ayudas, las intervenciones en varios sectores agrícolas y los controles de la Política Agraria Común (PAC), con la entrada en vigor de un nuevo reglamento comunitario.

El reglamento, publicado en el Diario Oficial de la UE este miércoles, establece modificaciones en la condición ambiental de la PAC con el fin de aplicar flexibilidad y de aliviar la carga burocrática o los «cuellos de botella» en el control de las ayudas, tras el acuerdo de las instituciones comunitarias.

CADA ESTADO PUEDE AMPLIAR LA CLASIFICACIÓN DE UNA SUPERFICIE COMO PASTO PERMANENTE O FIJAR EXENCIONES A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES

Entre sus novedades, que los países podrán aplicar en los planes nacionales de la PAC, figura la flexibilización de las condiciones para la definición de los pastos permanentes.

Esto significa que un Estado miembro podrá determinar que se amplíe de cinco a siete años el período que determina la clasificación de una superficie como pasto permanente

El reglamento también fija exenciones a los pequeños agricultores de la aplicación del sistema de condicionalidad o condiciones ambientales para el cobro de la PAC.

Además, abre la puerta a excepciones a la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes declarados sensibles desde el punto de vista medioambiental en los espacios Natura 2000; se permitirá por ejemplo, para combatir los daños causados por especies invasoras.

Entre sus medidas también se incluyen cambios en la gestión de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.