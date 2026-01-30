Enfado y preocupación por la llegada de multas a los ganaderos participantes en las protestas del jueves 29 en Asturias

Desde Asturias Ganadera han mostrado su solidaridad y apoyo a los ganaderos afectados por las posibles consecuencias de los actos reivindicativos del jueves 29, «ya que a muchos de ellos, simpatizantes de los cuatro sindicatos convocantes y también miembros de nuestra organización, se les exigió que se identificaran lo que, según la Ley Mordaza, les podría acarrear intolerables multas de miles de euros».

El enfado del sector se debe a que «esta ley, más propia del Franquismo que de una Democracia Europea, sigue vigente tras más de siete años de gobierno ‘socialista’ y ‘progresista’, en los cuales no se quiso derogar. Ley muy criticada cuando las manifestaciones reprimidas eran convocadas por su ámbito político desde la oposición, se aprovechan de ella ahora para reprimir las justas demandas de los ciudadanos, en este caso de los ganaderos asturianos».

Desde Asturias Ganadera recuerdan que «ya sufrimos en repetidas ocasiones la represión de las sucesivas delegadas de Gobierno ‘progresistas y de izquierdas’ (Delia Losa y Adriana Lastra), que llegaron a arrinconar e incluso prohibir algunas concentraciones ganaderas convocadas por nosotros (Corao, Covadonga, Aristébano, Feria Asturcón).

Finalmente, recalcan que «Anmistía Internacional denunció que esta ley atentaba contra la libertad de expresión y manifestación, por lo que la aplicación innecesaria de esta Ley haría de nuestros gobiernos socialistas y sus socios verdaderos represores, adalides antidemocráticos que intentan callar a los ganaderos asturianos de sus justas demandas contra Mercosur». Por eso, exigen a la Delegada de Gobierno, Adriana Lastra, que se manifieste públicamente diciendo que no tomará medidas represoras y sancionadoras contra estos ganaderos.