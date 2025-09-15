Enfado e indignación ante la falta de transporte escolar: “No podemos consentir que los alumnos del medio rural sean ciudadanos de segunda”

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura (Fademur Extremadura) ha denunciado este lunes 15 que 5.000 alumnos afrontan su tercer día de curso sin transporte escolar para trasladarlos a sus centros educativos como consecuencia del abandono del medio rural.

223 rutas escolares permanecen sin adjudicar tras el conflicto abierto entre la Junta de Extremadura y algunas empresas de transporte en la adjudicación de este servicio. Ante esto, la consejería de Educación de la Junta propuso, como medida de urgencia, que los alumnos de las zonas rurales afectadas por la falta del servicio siguieran las clases de forma telemática desde casa y se comprometió a pagar 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas.

Para Fademur Extremadura, estos planteamientos son un despropósito y reclama una solución urgente a la Junta: “Esto supone una falta de respecto para las familias que vivimos en el entorno rural. No podemos consentir que a los alumnos y alumnas rurales se les trate como ciudadanos de segunda”.

La organización reclama a la Junta que trabaje intensamente para no desmantelar el transporte escolar en todos los pueblos afectados, pues se trata de un servicio crucial para garantizar la continuidad de los estudios y la vida en el medio rural. “El acceso a la educación es un derecho fundamental y el transporte escolar juega un papel clave para luchar contra la desigualdad entre el mundo rural y el urbano”, señalan desde la Federación extremeña.

CONCENTRACIONES EN TODOS LOS CENTROS PÚBLICOS DE LA REGIÓN

La situación es que este lunes, por tercer día consecutivo, padres de alumnos afectados están desplazando a sus hijos a los centros educativos en sus propios coches, y en muchas localidades se han organizado para turnarse en el traslado de varios alumnos en el mismo coche mientras dure este conflicto.

La Federación regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) ha convocado concentraciones desde este lunes, 15 de septiembre, a mediodía en todos los centros públicos de la región, mientras que el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga a partir del próximo viernes, 19 de septiembre.

Fademur Extremadura muestra su apoyo a todas las concentraciones que se lleven a cabo para luchar contra la desigualdad que supone dejar a las zonas rurales sin transporte escolar.