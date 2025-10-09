Enfado de la Coalición por Otra PAC con un Parlamento Europeo que «quiere una PAC que no fomente la sostenibilidad agraria»

Por sexta vez desde que entró en vigor, la que fue anunciada como la PAC “más verde y justa de la historia” hoy está más cerca de sufrir un nuevo recorte a sus objetivos ambientales y de sostenibilidad agraria, según lamentan desde la Coalición Por Otra PAC. Para este colectivo, «el campo pedía simplificación burocrática y el Parlamento Europeo ha ido más allá y quiere que también se reduzcan los requisitos ambientales. Justo los que protegen los suelos y los hábitats naturales, bases de la productividad agraria. También quiere que la norma no incorpore las exigencias de futuras nuevas directivas y reglamentos comunitarios y que disminuya el control sobre el buen uso (o no) de una parte importante del dinero público».

“Lo sucedido recuerda a “Todo por el pueblo pero sin el pueblo. El sector necesita que el dinero público proteja sus activos para que le ayude a ser sostenible en el tiempo. Los y las eurodiputadas se equivocan al contraponer naturaleza y economía: sin la primera se compromete la segunda”, sentencian fuentes de la Coalición.

En su análisis de esta situaciación, destacan que realmente hay poco en la propuesta que aborde el necesario ahorro de tiempo y gestiones en la solicitud de la PAC que demandan los agricultores y ganaderas. «Acertadamente propone que las explotaciones ecológicas cumplan automáticamente con las buenas condiciones agrarias y ambientales (BCAM) 1, 3, 4, 5 y 6, como ya sucedía con la 7. Esto sí permitirá aliviar la carga administrativa que afrontan este tipo de fincas». TY, aclaran que , también, la Coalición Por Otra PAC aplaude que el Parlamento Europeo secunde a la CE en aumentar el pago anual para las producciones pequeñas.

Hasta aquí, las ayudas a la carga administrativa de las personas productoras. El resto de propuestas ya no están bien vistas por la Coalición, que ve que «ya no les favorecen a ellos si no solo pretenden aligerar la tramitación de los Estados miembros. Es el caso de la supresión de la liquidación anual del rendimiento que debían presentar los países. También, la intención de ampliar su margen de maniobra a la hora de modificar sus planes estratégicos».

HAY MEDIDAS QUE “EQUIVALEN A UNA ‘NACIONALIZACIÓN’ DE LA BCAM 4, EN LUGAR DE IMPULSAR UNA DEFINICIÓN COMÚN Y AMBICIOSA A NIVEL EUROPEO»

El mismo objetivo tiene la supresión del artículo 120 del Reglamento 2021/2115, que obliga a cada nación a modificar sus planes estratégicos de la PAC cuando se aprueben nuevas legislaciones ambientales en la UE. «Su eliminación supone un retroceso ambiental bajo el pretexto de la ‘simplificación’ lo que debilita la sostenibilidad agraria de un sector que depende del buen estado y resiliencia del medio».

La Coalición Por Otra PAC también critica el nuevo debilitamiento de la condicionalidad ambiental para acceder a las ayudas de la PAC. De aprobarse definitivamente, «se favorecerá la reducción de pastos permanentes en la UE (BCAM 1), lo que podría comprometer la ganadería extensiva. En cuanto a las franjas de protección en las riberas de los ríos (BCAM 4), las modificaciones permitirán que los Estados adapten este requisito según su definición nacional de ‘curso de agua’. Esta medida equivale a una ‘nacionalización’ de la BCAM 4, en lugar de impulsar una definición común y ambiciosa a nivel europeo», lamentan desde la Coalición.

El Parlamento Europeo ha ido incluso más allá de la propuesta inicial de la Comisión, al plantear que las explotaciones agrarias situadas dentro de zonas especiales de conservación o espacios de la red Natura 2000 cumplan automáticamente con la condicionalidad ambiental. «Esta medida, lejos de reforzar la protección, abre la puerta al deterioro de áreas de alto valor natural y social, al eximirlas de demostrar el cumplimiento de prácticas sostenibles. Asumir que por estar ubicadas en espacios protegidos ya se actúa de manera respetuosa con la biodiversidad es un error que puede permitir actividades agrícolas o industriales con un elevado impacto ambiental», se quejan.

Además de todo lo anterior, la Coalición Por Otra PAC lamenta que, al igual que ocurrió en 2024 con las modificaciones de la PAC, no se haya realizado un estudio de impacto previo a la presentación de la propuesta por parte de la institución europea.