Enfado con las flexibilizaciones de la PAC en Navarra: suspenden “controles y sanciones” solo a empresas agrarias de menos de 10 hectáreas

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha anunciado este martes la suspensión de “controles y sanciones” relativos a la PAC para empresas agrarias de menos de 10 hectáreas, algo que la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha criticado estas flexibilizaciones de la PAC porque deja fuera a los profesionales con explotaciones más grandes.

“Realmente esto no supone unas verdaderas flexibilizaciones de la PAC para el sector, puesto que nosotros, los profesionales de la ganadería y la agricultura, los ATPs, contamos con empresas de mayor tamaño”, ha contestado el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra Félix Bariáin en un comunicado.

“Esto no se acerca para nada a lo que viene reivindicando UAGN. Se vuelve a poner el foco en los verdaderos profesionales del sector, los profesionales del campo; de hecho, hay más controles e inspecciones sobre ellos, sobre nosotros. Lo que verdaderamente acarrea esta ‘flexibilización’ es liberar de trabajo al Departamento, y esto es lo que no puede pasar”, ha añadido.

“Lo cierto es que esta PAC, que dura hasta el 2027, no ha supuesto ningún oxígeno ni ningún reactivo para el sector… es una pena y no podemos estar orgullosos de estas modificaciones. Aunque nunca es tarde para aprender y rectificar. Esperamos que la próxima reforma de la PAC se regule teniendo en cuenta la voz del agro, y no a espaldas de él; que integre los objetivos europeos, pero sin dejar de lado la realidad del campo y a quienes trabajan en él”, ha afirmado Bariáin.

“Que la PAC sirva para que la sociedad vea y comprenda el papel prioritario de las personas agricultoras y ganaderas, que somos quienes alimentamos a la ciudadanía y cuidamos del medioambiente”, ha concluido.