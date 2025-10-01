En un mal día, una buena noticia: sube 10 euros la tonelada la alfalfa en la lonja de León mientras los cereales mantienen su cotización

El día en el que el sector cerealista advierte de que está pensando proponer a los agricultores que no siembren más por la situación de emergencia y de ruina que están viviendo, ha habido un buena noticia: en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 1 subida de 10 €/t en la alfalfa, alcanzando los 175 €/t, precio aún muy competitivo respecto a otros sustitutos en las raciones alimenticias sobre todo en las ganaderías de leche, principal destino de este forraje puesto que aumenta la productividad en un momento dulce del precio que percibe el ganadero por el litro de leche, decir también que la exportación sigue siendo un pilar importante para este sector.
La calidad de la alfalfa este año en la provincia de León ha sido también una buena noticia, ya que es excepcional porque la ausencia de lluvias a permitido su recogida en condiciones óptimas. Respecto a la producción se puede considerar una campaña normal con unos rendimientos de 3.000 kg en secano y 12.000kg en regadío, representando una producción total en León en la presente campaña de 85.000 toneladas.
Asimismo, repetición de precios en todas las categorías de los cereales de invierno, respecto al maíz que tiene gran importancia en nuestra provincia al ser la mayor productora de España con 72.115 hectáreas para grano, la cosecha viene muy adelantada con humedades a estas fechas que están muy por debajo de un año normal, permitiendo levemente el comienzo de la recogida que se irá incrementando paulatinamente según vaya pasando el tiempo, del mismo modo la lonja de León cotizará el maíz cuando el número de transacciones sean suficientemente representativas.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 17-09-2025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|192,00
|192,00
|=
|Cebada **
|177,00
|177,00
|=
|Triticale
|183,00
|183,00
|=
|Centeno
|165,00
|165,00
|=
|Avena
|136,00
|136,00
|=
|Maíz *
|S/C
|S/C
* Maíz con menos del 15% de humedad
** Cebada peso específico por encima de 60
|GIRASOL
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Girasol*
|430
|435
|▲
|Girasol alto oleico**
|520
|525
|▲
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|1,40
|1,40
|=
|Negra
|S/C
|2,90
|Palmeña Redonda
|S/C
|2,00
|Planchada
|S/C
|2,05
|Plancheta
|S/C
|2,10
|Pinta
|1,10
|1,10
|=
|Riñón de León
|1,50
|1,55
|▲
|Redonda
|1,40
|1,40
|=
|PATATAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Agria
|160
|160
|=
|Jaerla
|160
|160
|=
|Kennebec
|180
|180
|=
|Red Pontiac
|140
|140
|=
|Red Scarlett
|140
|140
|=
|Yona
|140
|140
|=
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|165,00
|175,00
|▲
|Alfalfa paquete deshidratado
|210,00
|220,00
|▲
|Paja 1ª (Cebada)
|29,00
|29,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|130,00
|130,00
|=
|Forraje
|100,00
|100,00
|=
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520*
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10217*
|0,10217*
|=
|Leche de cabra
|0,11119*
|0,12020*
|▲
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.
Media provincia León E.Q. mes de agosto leche oveja 11,55 y leche cabra 7,69 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|7,30
|7,30
|=
|Cabritos hasta 11 kg
|7,30
|7,30
|=
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|100,00
|100,00
|=
|Corderos 15,1-18 kg
|105,00
|105,00
|=
|Corderos 18,1-23 kg
|105,00
|105,00
|=
|Corderos 23,1-27 kg
|110,00
|110,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|120,00
|120,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|250,00
|250,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.300,00
|1.330,00
|▲
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.100,00
|1.150,00
|▲
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|7,25
|7,40
|▲
|R
|7,15
|7,30
|▲
|O
|6,30
|6,40
|▲
|Hembras 201-250 kg.
|U
|7,25
|7,40
|▲
|R
|7,15
|7,30
|▲
|O
|6,30
|6,40
|▲
|Hembras más 250 kg.
|U
|7,25
|7,40
|▲
|R
|7,15
|7,30
|▲
|O
|6,30
|6,40
|▲
|Machos 200-250 kg.
|U
|7,15
|7,30
|▲
|R
|7,05
|7,20
|▲
|O
|6,30
|6,40
|▲
|Machos 251-300 kg.
|U
|7,15
|7,30
|▲
|R
|7,05
|7,20
|▲
|O
|6,30
|6,40
|▲
|Machos más de 300 kg.
|U
|7,15
|7,30
|▲
|R
|7,05
|7,20
|▲
|O
|6,30
|6,40
|▲
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,00/5,00
|4,00/5,00
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,00/7,00
|5,00/7,00
|=