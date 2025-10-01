En un mal día, una buena noticia: sube 10 euros la tonelada la alfalfa en la lonja de León mientras los cereales mantienen su cotización

El día en el que el sector cerealista advierte de que está pensando proponer a los agricultores que no siembren más por la situación de emergencia y de ruina que están viviendo, ha habido un buena noticia: en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 1 subida de 10 €/t en la alfalfa, alcanzando los 175 €/t, precio aún muy competitivo respecto a otros sustitutos en las raciones alimenticias sobre todo en las ganaderías de leche, principal destino de este forraje puesto que aumenta la productividad en un momento dulce del precio que percibe el ganadero por el litro de leche, decir también que la exportación sigue siendo un pilar importante para este sector.

La calidad de la alfalfa este año en la provincia de León ha sido también una buena noticia, ya que es excepcional porque la ausencia de lluvias a permitido su recogida en condiciones óptimas. Respecto a la producción se puede considerar una campaña normal con unos rendimientos de 3.000 kg en secano y 12.000kg en regadío, representando una producción total en León en la presente campaña de 85.000 toneladas.

Asimismo, repetición de precios en todas las categorías de los cereales de invierno, respecto al maíz que tiene gran importancia en nuestra provincia al ser la mayor productora de España con 72.115 hectáreas para grano, la cosecha viene muy adelantada con humedades a estas fechas que están muy por debajo de un año normal, permitiendo levemente el comienzo de la recogida que se irá incrementando paulatinamente según vaya pasando el tiempo, del mismo modo la lonja de León cotizará el maíz cuando el número de transacciones sean suficientemente representativas.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 17-09-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 192,00 = Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * S/C S/C

* Maíz con menos del 15% de humedad

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 430 435 ▲ Girasol alto oleico** 520 525 ▲

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra S/C 2,90 Palmeña Redonda S/C 2,00 Planchada S/C 2,05 Plancheta S/C 2,10 Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,50 1,55 ▲ Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 160 160 = Jaerla 160 160 = Kennebec 180 180 = Red Pontiac 140 140 = Red Scarlett 140 140 = Yona 140 140 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 165,00 175,00 ▲ Alfalfa paquete deshidratado 210,00 220,00 ▲ Paja 1ª (Cebada) 29,00 29,00 = Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10217* 0,10217* = Leche de cabra 0,11119* 0,12020* ▲

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.

Media provincia León E.Q. mes de agosto leche oveja 11,55 y leche cabra 7,69 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,30 7,30 = Cabritos hasta 11 kg 7,30 7,30 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 100,00 100,00 = Corderos 15,1-18 kg 105,00 105,00 = Corderos 18,1-23 kg 105,00 105,00 = Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =