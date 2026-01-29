En pleno debate sobre el acuerdo UE-Mercosur, el sector arrocero sufre una cláusula de salvaguardia aprobada por Europa «absolutamente inútil e ineficaz»

En plena polémica sobre las cláusulas de salvaguardia del acuerdo UE-Mercosur, llegan muy malas noticias para el sector arrocero. La Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo (PE) ha votado a favor de una cláusula de salvaguardia automática del arroz que, a juicio de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), «será absolutamente inútil e ineficaz porque impone un umbral de activación excesivamente elevado -570.000 toneladas-, más incluso que las importaciones procedentes en 2025 de Camboya y Myanmar que provocaron un desplome del 25% de los precios en origen».

El siguiente paso será la votación de dicho mecanismo en el pleno del PE, por lo que AVA-ASAJA anima a los arroceros a asistir a la manifestación convocada por todas las organizaciones agrarias en Valencia para exigir a la Eurocámara que rechace esta «milonga que no servirá de nada. Está en juego el futuro del arroz y el futuro de la Albufera. Al igual que hemos hecho en las protestas de Bruselas y Estrasburgo, ahora hay que estar donde toca, cuando toca y cómo toca. Quien no venga, que luego no se queje».

ASAJA y otras organizaciones agrarias del Copa-Cogeca habían solicitado a los europarlamentarios de la Comisión INTA del PE que rechazaran el resultado del trílogo sobre la revisión del Reglamento del Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), que contempla la referida cláusula automática del arroz. El representante de ASAJA y presidente del grupo de trabajo del Arroz del COPA-COGECA, Miguel Minguet, advirtió de que «el umbral de activación era demasiado alto, lo que evidencia la ineficacia práctica del instrumento y amenaza seriamente la competitividad y sostenibilidad del sector arrocero europeo. Es como tener un submarino que no flota, un caballo de Troya en plena Europa».

La votación salió adelante ayer por 28 votos a favor -casi todos de los países del norte que no producen arroz-, 13 votos en contra y una abstención. ASAJA agradece el voto en contra de los eurodiputados españoles Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido (Partido Popular) y Vicent Marzà (Compromís), que además trataron de mejorar el texto hasta que resultó imposible avanzar. Por el contrario, reprocha el voto contrario a los intereses de los arroceros de Cristina Maestre y Javier Moreno (PSOE). Minguet reclama que «el pleno del PE vote en contra del texto actual y que continúe trabajando en una solución que garantice un marco de salvaguardia más sólido y operativo para el sector».