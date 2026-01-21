En plena crisis arancelarias por Groelandia, EEUU se convierte en el principal exportador de maíz hacia la UE por encima de Brasil y Ucrania

Desde el 1 de julio de 2025 al 15 de enero actual, EE. UU. se ha posicionado como el principal exportador de maíz hacia la Unión Europea, con 3,09 millones de toneladas adelantando a Brasil con 2,95 millones de toneladas y a Ucrania con 2,50 millones de toneladas y aún sin datos por países es previsible que España haya sido el destino dorado de este cereal.
Esto recobra especial importancia en un momento crítico entre la UE y EE UU por la postura de Donal Trump y su séquito hacia Groenlandia, puesto que la UE ahora sí parece haberse hartado y se prepara para responder con dureza al creer que se ha cruzado una línea roja y que su presidente actúa como un matón chantajista.
Mañana jueves hay convocada una cumbre de emergencia en Bruselas de los máximos mandatarios de los 27 Estados Miembros, y se baraja un abanico de propuestas para responder, entre las que podrían estar la imposición de aranceles hacia los productos de EE. UU. por valor de 93.000 millones de euros y no se ratificaría el acuerdo comercial que se firmó en verano.
Habrá que ver si esta tensión se suaviza o se intensifica en el Foro de Davos que se está desarrollando en la actualidad en esta localidad suiza, donde han acudido los principales líderes mundiales y Donal Trump lo ha hecho hoy mismo.
En la sesión de la lonja de León celebrada hoy, movimientos importantes en los forrajes, leche de oveja y cabra, ovino y vacuno de vida.
Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 21-01-2026
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|192,00
|192,00
|=
|Cebada **
|185,00
|185,00
|=
|Triticale
|182,00
|182,00
|=
|Centeno
|168,00
|168,00
|=
|Avena
|138,00
|138,00
|=
|Maíz *
|217,00
|217,00
|=
* Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
|ALUBIAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg
|€/kg
|Canela
|1,40
|1,40
|=
|Negra
|2,90
|2,90
|=
|Palmeña Redonda
|2,00
|2,00
|=
|Planchada
|2,05
|2,05
|=
|Plancheta
|2,10
|2,10
|=
|Pinta
|1,10
|1,10
|=
|Riñón de León
|1,55
|1,55
|=
|Redonda
|1,40
|1,40
|=
|PATATAS
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Agria
|120
|120
|=
|Jaerla
|S/C
|S/C
|Kennebec
|130
|130
|=
|Red Pontiac
|120
|120
|=
|Red Scarlett
|100
|100
|=
|Yona
|100
|100
|=
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|185,00
|190,00
|▲
|Alfalfa paquete deshidratado
|225,00
|230,00
|▲
|Paja 1ª (Cebada)
|33,00
|36,00
|▲
|Veza forraje de 1ª
|130,00
|140,00
|▲
|Forraje
|100,00
|110,00
|▲
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes dic-ene-febrero.
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10818
|0,10517*
|▼
|Leche de cabra
|0,12020
|0,12320*
|▲
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes diciembre.
Media provincia León E.Q. mes de diciembre leche oveja 12,29 y leche cabra 9,73 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|6,00
|6,00
|=
|Cabritos hasta 11 kg
|6,00
|6,00
|=
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|105,00
|80,00
|▼
|Corderos 15,1-18 kg
|110,00
|90,00
|▼
|Corderos 18,1-23 kg
|115,00
|105,00
|▼
|Corderos 23,1-27 kg
|120,00
|120,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|230,00
|250,00
|▲
|Pasteros macho (200 kg)
|1.400,00
|1.500,00
|▲
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.200,00
|1.275,00
|▲
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Hembras 201-250 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Hembras más 250 kg.
|U
|7,60
|7,60
|=
|R
|7,50
|7,50
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos 200-250 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos 251-300 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|Machos más de 300 kg.
|U
|7,50
|7,50
|=
|R
|7,40
|7,40
|=
|O
|6,60
|6,60
|=
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,50/5,50
|4,50/5,50
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,50/7,00
|5,50/7,00
|=
Y si no se lo compráis ya sabéis, arancel y a funcionar,se nota quien manda,y Úrsula donde está