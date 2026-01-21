ARANCELES
En plena crisis arancelarias por Groelandia, EEUU se convierte en el principal exportador de maíz hacia la UE por encima de Brasil y Ucrania

Ene 21, 2026

Desde el 1 de julio de 2025 al 15 de enero actual, EE. UU. se ha posicionado como el principal exportador de maíz hacia la Unión Europea, con 3,09 millones de toneladas adelantando a Brasil con 2,95 millones de toneladas y a Ucrania con 2,50 millones de toneladas y aún sin datos por países es previsible que España haya sido el destino dorado de este cereal.

Esto recobra especial importancia en un momento crítico entre la UE y EE UU por la postura de Donal Trump y su séquito hacia Groenlandia, puesto que la UE ahora sí parece haberse hartado y se prepara para responder con dureza al creer que se ha cruzado una línea roja y que su presidente actúa como un matón chantajista.

Mañana jueves hay convocada una cumbre de emergencia en Bruselas de los máximos mandatarios de los 27 Estados Miembros, y se baraja un abanico de propuestas para responder, entre las que podrían estar la imposición de aranceles hacia los productos de EE. UU. por valor de 93.000 millones de euros y no se ratificaría el acuerdo comercial que se firmó en verano.

Habrá que ver si esta tensión se suaviza o se intensifica en el Foro de Davos que se está desarrollando en la actualidad en esta localidad suiza, donde han acudido los principales líderes mundiales y Donal Trump lo ha hecho hoy mismo.

En la sesión de la lonja de León celebrada hoy, movimientos importantes en los forrajes, leche de oveja y cabra, ovino y vacuno de vida.

Repetición en las cotizaciones del resto de productos y en todas sus categorías.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 21-01-2026

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/t €/t  
Trigo Pienso 192,00 192,00 =
Cebada ** 185,00 185,00 =
Triticale 182,00 182,00 =
Centeno 168,00 168,00 =
Avena 138,00 138,00 =
Maíz * 217,00 217,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/kg €/kg  
Canela 1,40 1,40 =
Negra 2,90 2,90 =
Palmeña Redonda 2,00 2,00 =
Planchada 2,05 2,05 =
Plancheta 2,10 2,10 =
Pinta 1,10 1,10 =
Riñón de León 1,55 1,55 =
Redonda 1,40 1,40 =

 

PATATAS COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/t €/t  
Agria 120 120 =
Jaerla S/C S/C  
Kennebec 130 130 =
Red Pontiac 120 120 =
Red Scarlett 100 100 =
Yona 100 100 =

 

FORRAJES COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/t €/t  
Alfalfa paquete rama 185,00 190,00
Alfalfa paquete deshidratado 225,00 230,00
Paja 1ª (Cebada) 33,00 36,00
Veza forraje de 1ª 130,00 140,00
Forraje 100,00 110,00

 

LECHE DE VACA COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/Litro €/Litro  
Leche de vaca 0,520 0,520* =

* Precio leche entregada mes dic-ene-febrero.

3,7    materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA 

Y DE CABRA

 COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  Euros/E.Q. Euros/E.Q.  
Leche de oveja 0,10818 0,10517*
Leche de cabra 0,12020 0,12320*

E.Q.  Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes diciembre.

Media provincia León E.Q. mes de diciembre leche oveja 12,29 y leche cabra 9,73 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
  €/kg Vivo €/kg Vivo  
Lechazos hasta 12 kg 6,00 6,00 =
Cabritos hasta 11 kg 6,00 6,00 =
  €/Unidad €/Unidad  
Corderos 12,1-15 kg 105,00 80,00
Corderos 15,1-18 kg 110,00 90,00
Corderos 18,1-23 kg 115,00 105,00
Corderos 23,1-27 kg 120,00 120,00 =
Corderos 27,1-35 kg 130,00 130,00 =
Ovejas vida merina 130,00 130,00 =
Ovejas vida leche 90,00 90,00 =
Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 =
  €/kg Vivo €/kg Vivo  
Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 =
Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =

 

VACUNO COTIZACION

ANTERIOR

 COTIZACION

ACTUAL

 DIF.
GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad  
Frisones 230,00 250,00
Pasteros macho (200 kg) 1.400,00 1.500,00
Pasteros hembra (200 kg) 1.200,00 1.275,00
BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal  
Hembras 180-200 kg.      
U 7,60 7,60 =
R 7,50 7,50 =
O 6,60 6,60 =
Hembras 201-250 kg.      
U 7,60 7,60 =
R 7,50 7,50 =
O 6,60 6,60 =
Hembras más 250 kg.      
U 7,60 7,60 =
R 7,50 7,50 =
O 6,60 6,60 =
Machos 200-250 kg.      
U 7,50 7,50 =
R 7,40 7,40 =
O 6,60 6,60 =
Machos 251-300 kg.      
U 7,50 7,50 =
R 7,40 7,40 =
O 6,60 6,60 =
Machos más de 300 kg.      
U 7,50 7,50 =
R 7,40 7,40 =
O 6,60 6,60 =
VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal  
Fábrica y Segunda 4,50/5,50 4,50/5,50 =
Primera y Extra (Engrasada) 5,50/7,00 5,50/7,00 =

1 Comentario

  1. Pedrito Sánchez el 21/01/2026 a las 16:51

    Y si no se lo compráis ya sabéis, arancel y a funcionar,se nota quien manda,y Úrsula donde está

    Responder

