En la Sierra de Cuera (Asturias) reconocen que «ya no aguantamos más»: los lobos han dejado 200 animales muertos desde mayo

Los ataques del lobo están provocando una auténtica carnicería en la Sierra de Cuera (Asturias), donde se han contabilizado ya 200 animales muertos desde mayo. Una situación que, como señala el concejal de Agroganadería y hacienda del municipio de Llanes, «desde la Junta Ganadera Municipal y las ocho Xuntas Locales (La Borbolla, San Roque, Parres, Porrúa, Caldueñu, Posada, Ardisana y Nueva) no aguantamos más. El lobo está destrozando nuestros rebaños y nuestras vidas».

Según señalan en una nota de prensa, «sólo desde mayo hemos contabilizado más de 200 animales muertos, la mayor parte ganado mayor, pues apenas hay ya cabras y ovejas. Eso en nuestro concejo, pero la cordillera tiene una vertiente sur que está sufriendo de forma similar. Una sola ganadería llanisca ha perdido dieciséis xatos, quedando casi sin recría. Xatos, pero también vacas mayores del año, potros y reciella, que no muere más porque casi nadie la echa ya al monte, es un sinvivir», asegura el edil.

“ES UNA REALIDAD INSOPORTABLE DE LAS QUE LA ADMINISTRACIONES REGIONAL Y ESTATAL SON LAS ÚNICAS RESPONSABLES»

Pero la situación es aún peor, porque no son capces de calcular «cuántos animales no llegamos ni a encontrar o denunciar. Ganaderos que no suben o tuvieron que bajar animales, con todos los perjuicios que ello contrae para la economía familiar y el manejo, para evitar los ataques. ¡Incluso así han matado en agosto ovejas en el mismo pueblo!, otros que, aun durmiendo en el monte han visto morir animales y sobre todo no pueden evitar numerosas heridas terribles, personas que perdemos el sueño por miedo a lo que encontrarás al día siguiente. Es una realidad insoportable de las que la Administraciones Regional y Estatal son las únicas responsables».

El edil de Llanes afirma que tienen identificados catorce lobos «en nuestro monte. No sabemos si habrá más. Llegar a estas cifras en una zona declarada “libre de lobos” en su día, hoy con el título de «con presencia esporádica», demuestra una incompetencia máxima».

Por todo ello, insisten en que «no aguantamos más. Un inútil Principado no ha sido capaz de extraer un solo ejemplar de una zona que reconoce que debe estar ‘libre de lobos’ o tener ‘presencia esporádica’ en su Plan de Gestión. Papel mojado que sólo les sirve para venderse a un público que desconoce la realidad. Desde las Xuntas Ganaderas de Llanes exigimos dimisiones de los máximos responsables ya, y actuaciones de control inmediatas».

En este sentido, reclaman «la dimisión del consejero que tiene la incompetencia en este ámbito, Marcelino Marcos Líndez, ya. Váyase a su casa. Por activa y por pasiva se les ha ofrecido alternativas, colaboraciones vecinales, pero nada. Su inutilidad está exterminando la ganadería extensiva de nuestro concejo. Exigimos batidas con cazadores desde ahora, pues la tomadura de pelo con los poquísimos guardas disponibles no va a ningún sitio. Guardas que por cierto retiraron de nuestra zona por no se sabe qué motivo».