En diciembre, se ha producido un 30% menos de aceite de oliva que en 2024, pero se ha comercializado un 10% más y los precios siguen sin subir

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, ha destaca que, en diciembre, se ha producido un 30% menos de aceite de oliva que en 2024, pero se ha comercializado un 10% más, e insiste en reclamar estabilidad en los precios en origen del aceite de oliva para que los agricultores de olivar tradicional tengan rentabilidad por encima de los costes de producción.

«Producimos menos aceite de oliva y vendemos más». Para el dirigente agrario, un mes más queda demostrada la línea creciente de la campaña de comercialización, puesto que las 122.000 toneladas (incluidas las importaciones) vendidas en diciembre de 2025 reflejan que la fidelización de los consumidores es plena. «Se vende más aceite del que se produce, por lo que cobra importancia el tener un equilibrio en los precios en origen que garantice unas cotizaciones razonables para que los agricultores de olivar tradicional tengamos rentabilidad por encima de los costes de producción, y para que los consumidores mantengan su fidelidad a la grasa vegetal más sana y saludable del mundo. Si se cumpliera la ley de la oferta y la demanda, los precios en origen del aceite deberían mantener una línea ascendente a tenor de los datos de producción y comercialización».

Para el secretario general de UPA Andalucía, los datos hechos públicos por la AICA ponen en evidencia “que se han producido 180.000 toneladas menos que en diciembre de 2024, lo que representa un 30% menos, mientras que en el primer trimestre de comercialización (octubre-diciembre) se ha vendido un 10% más de aceite de oliva que en 2024”.

Y es que las ventas de diciembre de 2025 han sido 122.000 toneladas (incluidas importaciones), mientras que en el mismo mes de 2024 fueron 119.000; es decir, un 2,5% más, lo que eleva las ventas en el primer trimestre de comercialización a 350.000 toneladas en 2025 frente a las 318.000 de 2024. Sin embargo, la producción ha disminuido, ya que hay, en diciembre, hay 180.000 toneladas menos que en 2024, lo que equivale a ese 30% menos. En el conjunto de la campaña, la reducción productiva se sitúa en el 20%.

Los tres primeros meses de recolección se cierran en España con una producción de 716.317 toneladas, de las que 485.256 corresponden a Andalucía y 164.841 toneladas se han elaborado en Jaén. Sólo en el mes de diciembre se han producido 416.470 toneladas a nivel nacional, cifras inferiores a las registradas en 2024. “Diciembre es uno de los meses clave para la producción de aceite de oliva. Y el hecho de que se haya producido un 30% menos que en la campaña anterior nos confirma que hablamos de una cosecha media en la que, en el escenario más optimista, se pueden cumplir los aforos de las administraciones de forma muy justa, sin descartar que al final de la campaña no se alcancen esos niveles de producción”, apunta Cózar Pérez.

El mes de diciembre cierra con 550.895 toneladas en manos de las cooperativas y almazaras; 160.610 en poder de envasadores, operadores y refinerías; y 4.230 toneladas en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero.