Desde que el Gobierno flexibilizara las normas para trabajar en el campo, todo el sector se ha lanzado en busca del trabajador perdido para el campo. Las organizaciones agrarias han creados sus bolsas de empleo nacionales, Cooperativas España ofrece información en su página web, pero no es suficiente, como lo demostró todo el sector este lunes en su encuentro telemático con el ministro Luis Planas. Pero además, aunque la demanda no cubre la oferta, sigue habiendo personas que quieren trabajar en el campo procedentes de otros sectores que no saben cómo acceder a estos empleo.

Por eso, en esta busca del trabajador perdido, las bolsas de empleo se siguen sucediendo por todas las provincias y CCAA. Así, UPA Castilla y León quiere crear una bolsa de trabajo en todas las provincias de la región para poner en contacto a los productores con los demandantes de empleo en el sector agrario de la región.

Se trata de una iniciativa que tiene un doble objetivo. Por un lado, generar una bolsa de empleo de temporeros que quieran trabajar en el campo de esta comunidad autónoma, y por otro lado, que los agricultores y ganaderos que necesiten mano de obra para campañas específicas puedan acceder a trabajadores, y por lo tanto se atienda con antelación cualquier problema de falta de mano de obra para las campañas que se avecinan.

Así pues, UPA va a facilitar a sus afiliados que demandantes de empleo y agricultores o ganaderos que necesiten trabajadores en el sector agrario puedan contactar en una situación de excepcionalidad como la actual.

Cooperativas Extremadura logra cubrir toda la demanda de empleo que había requerido y ya mira a la campaña de la fruta

Y el éxito de estas bolsas de empleo en busca del trabajador perdido se ve en algunos casos concretos. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha cubierto la totalidad de las ofertas de empleo en sus cooperativas agrarias asociadas a través de una bolsa de empleo creada al efecto y que ha superado las 200 demandas de empleo en la región.

Esta bolsa de empleo se puso en marcha a principios del actual mes de abril para aquellas personas interesadas en trabajar en las cooperativas agroalimentarias extremeñas, llevando a cabo las tareas que se desarrollan en la misma.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha mostrado su satisfacción por cubrir ofertas y demandas de empleo en sus cooperativas asociadas a través de esta bolsa de empleo, que reabrirá en el próximo mes de mayo de cara al inicio de la campaña de fruta en las centrales frutícolas cooperativas de Extremadura en el caso de que haya demanda de trabajadores por parte de las mismas. En Extremadura, por ahora el trabajador perdido ya ha hallado el camino al empleo.