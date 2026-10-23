En alerta, pero sin alarma: El Ministerio hace un llamamiento a la «calma» ante un virus shamonda que se sigue extendiendo por España y Europa

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha asegurado que «España está en alerta» ante la incidencia del virus shamonda en algunas explotaciones de ganado vacuno en el país, pero hace también un llamamiento a la «calma» ya que se está haciendo un seguimiento de la enfermedad tras la primera muerte por contaminación de este virus en Francia.

En una comunicación facilitada a EFE Agro por el Departamento que dirige Luis Planas, el Ministerio ha recordado que está en contacto «permanente» con Francia, con las Comunidades Autónomas y con las autoridades sanitarias.

En España ya hay focos confirmados en animales en las provincias de Córdoba, Toledo, Cantabria, Madrid, Ávila y Girona, aunque el último caso de Cantabría se trataría del tipo 2.

En Europa, se han comunicado detecciones en Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza.

Desde el Ministerio de Agricultura han incidido en que las autoridades francesas están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas bajo el enfoque de «Una sola salud» (One health), que integra conocimientos en los ámbitos de la salud humana, animal y ambiental.

Francia también ha detallado que, hasta la fecha, «no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general», según ha recogido el MAPA en su comunicado.

EL IMPACTO DEL VIRUS EN LAS GRANJAS GANADERAS

En la ganadería, el virus shamonda se considera una enfermedad emergente (nueva) que no es de declaración obligatoria y que afecta principalmente al ganado vacuno tras la picadura de mosquitos vectores.

Aunque el patógeno no provoca la muerta del animal, sí impacta en la producción de leche mientras sufre los síntomas, según ha recordado el Departamento.

En el informe de actualización del Ministerio, emitido también este jueves, recoge que el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado la detección del virus shamonda tipo 1 en explotaciones de ganado bovino de las provincias de Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid.

De manera reciente, se ha detectado en Girona, donde se han identificado tres explotaciones de vacuno de leche el pasado 20 de octubre. Asimismo, se ha confirmado la presencia de shamonda tipo 2 en la provincia de Cantabria.

(Fotos: Archivo)