En 15 años, el consumo de mango per capita en Estados Unidos ha crecido un 93%

No hay nada mejor que un mango perfectamente maduro y jugoso. Piense en los sabores, la textura y el aroma. No es de extrañar que cada vez más consumidores opten por experimentar las delicias de un mango maduro y listo para comer. Desde 2005, el consumo de mango per cápita en Estados Unidos ha crecido un 93%, pasando de 1,88 libras por persona en 2005 a 3,63 libras por persona en 2020. Este aumento en el consumo de mango durante los últimos años es una clara indicación de lo que los consumidores están buscando, y eso es un mango maduro y listo para comer.

Entonces, ¿cómo continuar el crecimiento y llevar a más consumidores una auténtica experiencia de mango? La National Mango Board (NMB), en colaboración con la Universidad de California-Davis, ha llevado a cabo pruebas de consumo en tiendas que indican que la aceptación del consumidor se duplica, aumentando del 39 por ciento para mangos maduros/no maduros al 87 por ciento para la misma fruta madura y lista para comer. Un programa de maduración, o preacondicionamiento, ha tenido un impacto positivo en la satisfacción del consumidor y en las ventas de la fruta madura, lo que ayuda a repetir las transacciones.

Durante mucho tiempo ha existido la idea errónea de que centrarse en la fruta menos madura y más verde mejora la vida útil. Sin embargo, esta estrategia no se ajusta a las preferencias del consumidor. Así es como los programas de maduración han tenido un impacto positivo en el mundo de los plátanos, aguacates, peras, kiwis y otros productos climatéricos (productos que continúan madurando después de ser recogidos), prácticas similares pueden ser aplicadas al mango. La creación de un programa de maduración o acondicionamiento ayuda a poner la fruta de la mejor calidad posible frente al consumidor, aumenta la rotación del producto y, en última instancia, crea el nivel óptimo de satisfacción del consumidor. El acondicionamiento maduro y listo ha cambiado el juego para el mango.

La educación sobre el proceso de maduración y su resultado es primordial tanto para los minoristas como para los consumidores. Es esencial establecer la importancia de la «fruta más popular del mundo» tanto para el personal como para sus clientes, sacando el mango de la sección de exóticos y llevándolo a la corriente principal. Una señalización clara que indique que sus mangos están maduros y «listos para comer» también llamará más la atención sobre la fruta y sobre el nuevo nivel de cuidado y manipulación. Si esto se combina con una señalización relacionada con la selección (el color no es un indicador de madurez), el corte o el uso, se ofrece a los consumidores los beneficios y las ventajas de comprar un mango maduro, estimulando las compras por impulso.

Entender qué hace diferente al mango y qué viejos hábitos hay que romper es crucial para crear una experiencia exitosa con el mango. Por ejemplo, las tiendas pueden optar por aumentar la frecuencia de los pedidos para ayudar a mantener los envíos frescos, en lugar de mantener el mango con la misma frecuencia de pedidos que otros productos básicos. Al hacer esto, la fruta que reciben de los proveedores puede ser más blanda de lo que están acostumbrados, por lo que es necesario un cuidado adicional al manipularla y construir los expositores.

PROGRAMA DE MADURACIÓN



Los factores a considerar al implementar un programa de maduración incluyen establecer las variedades de mango a transportar y madurar, las etapas de maduración del mango, las temperaturas adecuadas de la trastienda y de la exhibición, el aumento de la superficie y la ubicación de alta visibilidad dentro del departamento, la frecuencia de los pedidos y el sistema de rotación, y un plan para la comunicación y la capacitación continua del personal.

Otro aspecto a tener en cuenta es trasladar los mangos fuera de la refrigeración de la trastienda y junto a los plátanos para garantizar que no se produzcan daños por enfriamiento. Aumentar la frecuencia de los pedidos para mantener el producto fresco y garantizar una mejor rotación es otro factor a tener en cuenta.

La NMB ofrece cada año contenedores de exhibición de mangos a los socios minoristas en los Estados Unidos. Estos contenedores son coloridos y divertidos, con gráficos llamativos y con varias opciones disponibles para los mensajes, incluyendo la maduración. «Hemos observado que los socios minoristas que aprovechan el programa de contenedores de exhibición ven por lo menos un 30 por ciento de aumento en el volumen de ventas», dijo Tammy Wiard, gerente senior de mercadotecnia de la NMB.

«Además, para el verano, tenemos algunos activos y recetas para asar realmente divertidos para que nuestros socios minoristas los usen y compartan con sus clientes». Además, la NMB tiene varios materiales de punto de venta relacionados con el mango maduro disponibles en su sitio web:www.mango.org

GUÍA DE MADUREZ Y MADURACIÓN DEL MANGO

El equipo de investigación de la NMB y sus socios han desarrollado una Guía de Madurez y Maduración del Mango de cinco etapas para las seis variedades comerciales de mango más comunes que se venden en los Estados Unidos. Esta guía proporciona el color interno de la pulpa, los rangos correspondientes de SSC (medición de grados brix), y la firmeza para cada etapa de maduración del mango. Además, el Manual de Mejores Prácticas de Postcosecha del Mango, disponible en inglés y español, es otro gran recurso.

Para ampliar información sobre consumo de mango, descargar la siguiente información en este sitio web:

https://www.mango.org/Mangos/media/Media/Documents/Research%20And%20Resources/Downloads/Industry/Market%20Support/Mango_Handling_and_Ripening_Protocol_Spn.pdf