Emprendedores rurales: El mundo rural no es para desconectar, es la vida de los pueblos

Pequeños empresarios de zonas rurales aseguran que el mundo rural no es para desconectar, sino que es la vida de muchos pueblos en los que el emprendimiento en ese territorio está creciendo, por lo que programas de ayudas como ‘Tierra de Oportunidades’ suponen un «gran apoyo».

En una nave de un polígono industrial de Reinosa, Laser Maintenance Solutions ofrece servicios de limpieza con tecnología láser del óxido de elementos metálicos como verjas, bajos de coches o piezas industriales para responder a una necesidad de esta comarca históricamente dedicada a la metalurgia.

Isabel Muñoz y Javier López se instalaron en la nave a mediados de 2024 y arrancaron su negocio entre diciembre de 2024 y enero de 2025 y, aunque la empresa esté a punto de cumplir un año, ya han trabajado para el Ayuntamiento de Reinosa y las empresas Gamesa o Forgings and Castings, antigua Sidenor y antes Naval.

«Está emprendiendo bastante gente, sobre todo de dos generaciones, la gente de 40 y pocos, y por eso está creciendo el emprendimiento. Por el sentimiento de hacer algo por el pueblo, por Reinosa», explica Muñoz a Efeagro.

Aunque emprender es una «carrera de obstáculos», por lo difícil que es encontrar un local y porque cuando se encuentra hay que asumir muchos costes, «cuando tienes ilusión en un proyecto y crees en él, las barreras se caen», reconoce esta emprendedora.

MUCHO MÁS QUE ARTESANÍAS

Iniciativas como ‘Tierra de Oportunidades’, impulsada por CaixaBank, y otras que apuestan por el emprendimiento en zonas rurales son muy importantes, a su juicio, porque resaltan que el mundo rural «no es para desconectar», sino «la vida de todos esos pueblos que parecen idílicos para el descanso, pero viven de la industria».

«Parece que los proyectos rurales siempre son artesanías o el sector agrario, pero no es así. Hay que apostar también por la tecnología en el territorio para descentralizar los negocios tecnológicos y dar visibilidad a otros proyectos», asegura Isabel Muñoz.

En otro pequeño polígono de la localidad de Matamorosa (Campoo de Enmedio), la empresa Macho Fins exporta quillas de tablas de surf a otros lugares de España y fuera de las fronteras del país e, incluso, colabora con marcas como Dior o Luis Vuitton.

Su propietario, Gonzalo Macho, explica a EFE que la empresa arrancó en 2015 en el garaje de su casa familiar, en Fontibre (Campoo de Suso) a modo de taller de quillas de surf, pero con la pandemia aumentaron la demanda y la producción, por lo que en 2021 se trasladaron a la nave actual.

Macho explica que antes había trabajado como directivo en otras empresas, pero que no cambiaría su trabajo actual por nada porque ahora es dueño de su tiempo y, aunque emprender en territorio rural aún es difícil, reconoce que el nivel de vida es mejor y los costes de vida menores.

SOSTENIBLE Y CIRCULAR

Otro de los proyectos beneficiados por el programa ‘Tierra de Oportunidades’ ha sido Lazos de Campoo, de Jorge Cuevas y Raúl Ruiz Zubelzu, que con su iniciativa de turismo sostenible y responsable en la comarca de Campoo combinan la educación medioambiental con rutas y actividades por la zona.

Según Cuevas, el emprendimiento rural «da identidad y hace sostenerse a la comarca a futuro», algo que considera «fundamental y básico» para los municipios.

«Se están perdiendo los pequeños negocios y con ellos los sueños y las raíces de los pueblos», lamenta, pero considera que en concreto en Campoo el emprendimiento está en auge, hay oportunidades y le extraña que no haya más iniciativas y negocios.

(Texto: Eva García González / Efeagro)