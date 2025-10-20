Empieza la vacunación del ganado en el nuevo radio de protección de la dermatosis nodular mientras se descarta un caso en Huesca

El Departamento Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana ha comenzado ya la vacunación del ganado en el nuevo radio de protección de la dermatosis nodular contagiosa. Tras el nuevo caso de dermatosis nodular contagiosa detectado el jueves en Cassà de la Selva (Girona), lo que ha hecho necesario recalcular y modificar el radio de vigilancia de la enfermedad. Paralelamente, se ha descartado un posible caso en Huesca

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado de que sobre el terreno hay 60 equipos de veterinarios, a los que ha agradecido su trabajo, su celeridad y su coordinación.

«El Govern tomará todas las medidas necesarias para proteger las explotaciones afectadas y reforzar los protocolos de bioseguridad» ante la evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Cataluña, ha asegurado Ordeig.

El Departamento confirmó el décimo caso de DNC en el Gironès, un foco detectado fuera del radio de protección inicial en el Alt Empordà. Ante esta situación, el Departamento ha ampliado el radio de protección a 219 municipios de las comarcas del Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, el Ripollès, el Maresme, Osona y el Vallès Oriental.

Ambos radios supondrán un total de 130.000 cabezas de ganado que ya se están vacunando. Se espera que a finales de esta semana ya estén vacunados las 90.000 cabezas del primer radio y que se avance en la vacunación del segundo radio para finalizarla cuanto antes.

El conseller ha explicado que en pocos días llegarán nuevas vacunas para conseguir los objetivos del nuevo radio de vacunación y que el proceso «se ha acelerado al máximo» para proteger los rebaños y evitar la propagación del virus.

Ordeig se ha reunido este viernes con los profesionales de los Servicios Territoriales de Girona para seguir la evolución del proceso de vacunación y coordinar las actuaciones de campo.

DESCARTADO UN POSIBLE CASO DE DERMATOSIS EN HUESCA

Asimismo, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha confirmado como negativo el análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete (Madrid), sobre una muestra sospechosa de dermatosis nodular contagiosa en una explotación bovina de 250 animales en el término municipal de Camporrells (Huesca).

Aunque el resultado descarta la presencia del virus en este caso, el Departamento ha reiterado la necesidad de mantener activas todas las medidas de vigilancia y bioseguridad en las explotaciones bovinas de Aragón, en especial en zonas limítrofes con focos confirmados tanto en otras regiones como en Francia.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha recordado en un comunicado que la enfermedad afecta exclusivamente al ganado bovino y no tiene ningún riesgo para las personas.