Empieza 2026 con formación 100% subvencionada para trabajadores/as del sector agrario para actualizar conocimientos técnicos

El comienzo de 2026 trae buenas noticias para los trabajadores/as y autónomos/as del sector de la agricultura y la ganadería de España, se ha abierto la inscripción para una amplia oferta de cursos online gratuitos que permiten actualizar conocimientos técnicos, mejorar la gestión de explotaciones y reforzar la competitividad profesional sin coste alguno.

Los cursos están subvencionados al 100% por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, están dirigidos a trabajadores/as por cuenta ajena y autónomos/as del sector agrario. Estas acciones formativas están diseñadas para adaptarse a las necesidades formativas de quienes trabajan en empresas forestales, explotaciones agrarias, granjas avícolas, producciones de cítricos, hortícolas o ganaderas, entre otros subsectores.

OPCIONES FORMATIVAS PAREA TODOS LOS INTERESADOS

Los cursos son diversos y pensados para cubrir distintos aspectos del sector primario. Las formaciones disponibles incluyen, entre otras:

Control integral de la contaminación: IPPC : conoce la normativa de prevención y control integrado de la contaminación, así como las obligaciones ambientales y buenas prácticas para reducir el impacto medioambiental en actividades agrarias.

: conoce la normativa de prevención y control integrado de la contaminación, así como las obligaciones ambientales y buenas prácticas para reducir el impacto medioambiental en actividades agrarias. Seguridad e higiene en la industria alimentaria : aprende sobre la aplicación de normas de higiene, seguridad y control sanitario en la industria agroalimentaria, garantizando la calidad y seguridad de los productos.

: aprende sobre la aplicación de normas de higiene, seguridad y control sanitario en la industria agroalimentaria, garantizando la calidad y seguridad de los productos. Normativa comunitaria en el sector agrario : ofrece una visión general de la legislación europea que afecta al sector agrario, incluyendo la Política Agrícola Común y otras normativas clave.

: ofrece una visión general de la legislación europea que afecta al sector agrario, incluyendo la Política Agrícola Común y otras normativas clave. Agricultura ecológica y abonado en agricultura ecológica: introducción a los principios de la agricultura ecológica y a las técnicas de fertilización natural para mantener la fertilidad del suelo de forma sostenible.

¿POR QUÉ APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD?

Para muchos profesionales del medio rural, la formación continua es clave para adaptarse a los cambios del mercado, aplicar prácticas más sostenibles o mejorar la gestión de sus negocios. Con esta oferta, se puede empezar el año 2026 con nuevas herramientas para:

Incrementar la eficiencia en la explotación agraria o ganadera.

Mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de los productos.

Adaptar la actividad a normativas vigentes y tendencias ecológicas.

Aplicar técnicas más modernas de fertilización, gestión del agua o energía renovable.

La inscripción ya está abierta, y las plazas suelen asignarse por orden de solicitud, por lo que quienes estén interesados en aprovechar esta formación deben acceder cuanto antes.

Inscripciones abiertas: https://www.cursosfemxa.es/cursos-agricultura-ganaderia