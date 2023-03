Elecciones en la IGP Ternera de Navarra y la DO Queso del Roncal en una situación de crisis en el sector

Tras las elecciones a diversos Consejos Reguladores celebradas este jueves 30, EHNE-Nafarroa ha revalidado las presidencias de la IGP Ternera de Navarra y la DO Queso del Roncal, en el marco de una situación de crisis dentro del primer sector como consecuencia de la coyuntura alcista de costes motivada por los conflictos bélicos actuales.

Así, los resultados obtenidos en la IGP Ternera de Navarra se pueden considerar como muy positivos, dado que nuestro sindicato estará representado por cuatro vocales de los cinco que componen el consejo regulador. EHNE-Nafarroa ha contado con el apoyo del 66% de las papeletas, con lo que Fermin Irigarai, ganadero de Auritz-Burguete, será el próximo presidente, acompañado por Guillermo Lasa, Carlos Oroz y Joseba Baines.

También EHNE-Nafarroa ostenta la mayoría en el consejo de la DO Queso del Roncal, aunque en este caso no ha sido mediante votación, al ser la candidatura de nuestro sindicato la única que se ha presentado a los comicios. El actual presidente, Lorenzo Sarratea, ha resultado elegido como vocal del censo A, mientras que Jon Ruiz lo será por el censo B y Eduardo Bidaurreta, por el C. El cuarto vocal corresponde a la industria quesera, representada por Javier Urrutia, quien ocupará la vicepresidencia.

En lo que se refiere a la IGP Cordero de Navarra, EHNE-Nafarroa repite los resultados de años anteriores. De este modo, tendrá un vocal en el apartado de raza rasa –Fernando Eslava- y la misma representación en raza latxa, con Patxi Zabalza. Se da la circunstancia de que nuestro sindicato ha obtenido el 40% del respaldo, y ha quedado a solo un voto de sumar el segundo vocal en raza rasa, lo que habría supuesto obtener 3 vocales de los 5 en liza.

Por último, EHNE-Nafarroa no ha conseguido repetir los resultados de hace cuatro años en las elecciones al CPAEN, perdiendo un vocal en el censo A, que representa a los titulares de explotaciones de productores. En aquella ocasión se obtuvo un 63%, mientras que ahora se ha visto reducido al 41,5%.

Alberto Benito, fruticultor de Sartaguda, será la voz de los productores en los siguientes cuatro años, mientras que el ganadero Patxi Antxorena representará al apartado de los elaboradores.

Está claro que estas últimas cifras no se corresponden con el trabajo realizado para fortalecer y estructurar todo el sector ecológico en torno a las necesidades de los agricultores y ganaderos. Seguiremos proponiendo ideas en aras de organizar dicho sector en torno al mercado local, de cercanía y kilometro 0, además de poner en práctica la política europea “De la granja a la mesa” para que los consumidores navarros tengan un producto de calidad certificado de forma pública.

Finalmente, EHNE-Nafarroa agradece a todos los que con su voto han apostado por nuestros programas, así como la implicación que han mostrado todas las personas que han hecho posible la elaboración de las listas. Unas personas que trabajan para que nuestro sector sea cada vez mejor, más organizado y reivindicativo, pues será dicho esfuerzo el que marque el futuro, una labor en la que está implicado el sindicato con sus afiliados y simpatizantes.